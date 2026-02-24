¿Qué ciudad europea recupera su vuelo directo desde Miami después de cuatro años? Sepa más

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea American Airlines anunció que restablecerá su conexión directa entre Miami y Milán a partir del 29 de marzo, lo que marca el regreso de una ruta suspendida desde el inicio de la pandemia en 2020.

El servicio operará diariamente durante todo el año, con despegues programados desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) a las 7:55 p.m. y aterrizajes en territorio italiano a las 11:30 a.m. del día siguiente.

El retorno partirá de Milán a la 1:20 p.m. para tocar suelo estadounidense a las 6:30 p.m según detalla Miami Diario en su cuenta de Instagram.

Importancia

Esta incorporación es importante para la estrategia transatlántica de la aerolínea, ya que eleva a cinco sus destinos europeos sin escalas desde Miami, sumándose a las frecuencias actuales hacia Londres, Madrid, Barcelona y Roma.

Este movimiento refuerza la posición de Miami como el principal centro de conexiones hacia Europa en el sur de Florida, tras un semestre de intensa actividad aeroportuaria.

Otras rutas

En los últimos seis meses, el aeropuerto ha experimentado un repunte significativo en sus operaciones internacionales ya que se han retomado rutas estratégicas hacia destinos como París, Frankfurt y Tel Aviv.

También se ha buscado además fortalecer la conectividad con Latinoamérica mediante nuevos vuelos a Cartagena y San Salvador.

El sector turístico proyecta que este incremento en la oferta aérea impulsará el flujo de viajes de negocios y ocio, consolidando a MIA como uno de los terminales con mayor tráfico internacional en el mundo.

