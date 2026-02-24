Claudia Sheinbaum evalúa acciones legales contra Elon Musk: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su equipo jurídico analiza la posibilidad de proceder legalmente contra el magnate Elon Musk. La controversia estalló luego de que el dueño de Tesla y X (antes Twitter) sugiriera que la mandataria mantiene nexos con el narcotráfico.

El origen del conflicto

La tensión escaló tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), evento que desató una ola de violencia en diversos estados del país.

En este contexto, Musk respondió a un video en su plataforma donde Sheinbaum rechazaba retomar la "guerra contra el narco" de Felipe Calderón. El empresario afirmó sin pruebas:

“Ella solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le dicen que diga. Digamos que su castigo por la desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’”.

La respuesta de la Mandataria

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó las declaraciones como parte de una campaña de desinformación y confirmó que el asunto está en manos de sus abogados.

Acción legal: “Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados”, señaló.

Prioridades: La presidenta subrayó que, más allá de la disputa con Musk, le importa la opinión de los ciudadanos: “A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad”.

Defensa de su política: Defendió la labor de las Fuerzas Armadas y su estrategia de seguridad, distanciándose de las críticas de la derecha.

“Dan risa”

Sheinbaum tildó de “absurdas” las acusaciones que intentan catalogar a su administración como un “narcogobierno”, una narrativa que ha perseguido al movimiento oficialista desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “Se caen por sí solas. No saben ni qué inventar... hasta risa da leerlos”, sentenció la mandataria.

