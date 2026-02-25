Venta de bolsa de comida a bajo costo este 28 de febrero en Caracas: precio de los 11 productos más proteína

Suscríbete a nuestros canales

La parroquia Santa Rosalía se prepara para una nueva edición del mercado a cielo abierto denominado "Leales a nuestra tierra". Esta iniciativa busca facilitar el acceso a productos de la canasta básica y servicios de asistencia sanitaria en un solo punto de atención, enfocándose en la atención directa a los habitantes del sector y sus adyacencias.

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Educativo Gran Colombia, situado en la Avenida Roosevelt de Caracas. El evento está programado para este sábado 28 de febrero, iniciando la atención al público a partir de las 9:00 am y extendiéndose hasta las 3:00 pm. Durante este lapso, los asistentes podrán realizar sus compras y acceder a los servicios complementarios previstos para la jornada.

Contenido del combo alimentario y costo

El paquete tiene un precio establecido de 3.300 bolívares y consta de los siguientes productos: 3 kg de harina de maíz, 1 kg de arroz, 390 g de salsa de tomate, 2 unidades de sardinas de 170 g cada una, 1 kg de azúcar, 1,5 kg de sal, 1 kg de arvejas, 800 ml de aceite y una pieza de pollo con un peso aproximado de 2,3 kg.

Aparte de la distribución de alimentos, el operativo incluirá un área destinada a la atención médica. Este servicio estará dirigido especialmente a dos sectores vulnerables: los adultos mayores y los niños.

La organización de este mercado responde a la ejecución de las directrices emanadas desde el Ejecutivo Nacional. Según indica la convocatoria oficial, este despliegue es posible "gracias a las políticas alimentarias de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, trabajando por el bienestar del pueblo".

