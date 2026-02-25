El excandidato presidencial Enrique Márquez reaparece en el Congreso de EEUU junto a Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, durante el Discurso del Estado de la Unión 2026, Donald Trump recibió al excandidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, en el Congreso de Estados Unidos.

Luego de describir parte del operativo que dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el presidente estadounidense reiteró las buenas relaciones que mantiene con las autoridades venezolanas, a las que llama el nuevo liderazgo.

"Esto abrió la puerta para un nuevo comienzo para la gente de Venezuela", dijo.

Posteriormente, destacó el cierre del Helicoide en Caracas y la liberación de personas vinculadas a hechos violentos en Venezuela que ha realizado la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez.

En ese momento dijo que tenía una sorpresa para una joven venezolana, Alejandra González, quien no había logrado ver más a su tío, se trataba del dirigente opositor Enrique Márquez, recientemente excarcelado en el país.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.