Anuncian tres nuevas subcomisiones para evaluar casos de amnistía: una se encargará de los sindicalistas

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó este martes la creación de tres subcomisiones estratégicas diseñadas para agilizar el procesamiento de expedientes y ampliar el alcance de la reconciliación nacional.

Desde el Palacio Federal Legislativo, Arreaza explicó que esta reestructuración responde a la alta demanda de solicitudes recibidas tras la entrada en vigencia del instrumento legal.

Según el balance ofrecido a la 1:30 p.m., la comisión ya ha recibido 4.200 solicitudes, de las cuales más de 3.000 ya han sido otorgadas.

Atención al sector laboral y sindical

Una de las áreas de mayor relevancia en este nuevo esquema es la subcomisión dedicada exclusivamente al ámbito laboral, una instancia que surge tras una solicitud directa realizada al equipo parlamentario apenas un día después de sancionada la ley.

“Una segunda subcomisión va a estar vinculada con los casos de trabajadores, trabajadoras y el ámbito laboral, que no necesariamente están estrictamente vinculados con la ley”, puntualizó Arreaza, abriendo una ventana de revisión para casos de conflictividad sindical o laboral que requieren un tratamiento político y social.

Casos “especiales” y complementarios

Además de la subcomisión general, se instauró una tercera instancia para abordar expedientes que presentan particularidades jurídicas.

Arreaza detalló que este equipo evaluará casos que, aunque no están contemplados explícitamente en los 13 hechos del Artículo 8 de la Ley de Amnistía, son considerados “complementarios” para el proceso de paz.

“Es una subcomisión para ver casos especiales y complementarios que, si bien no son amnistiables bajo el rigor de la ley, requieren una atención para avanzar en el reencuentro”, agregó el parlamentario.

Estructura de las nuevas subcomisiones:

Subcomisión General: Encargada del procesamiento estándar de los casos previstos en la ley.

Subcomisión Laboral: Enfocada en trabajadores y dirigentes sindicales.

Subcomisión de Casos Especiales: Dedicada a situaciones fuera del catálogo del Artículo 8, pero con relevancia para la convivencia nacional.

Con este anuncio, el Poder Legislativo busca dar respuesta a la celeridad procesal exigida por el Ejecutivo y garantizar que ningún sector con causas de origen político quede fuera del proceso de pacificación iniciado este 2026.