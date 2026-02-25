Salud respiratoria bajo la lupa: cómo identificar si es una alergia o un virus para un tratamiento efectivo

Suscríbete a nuestros canales

El bienestar físico depende, en gran medida, de un diagnóstico oportuno. Ante los cambios constantes en el clima y la presencia de agentes irritantes en el ambiente, es común que las personas experimenten síntomas que afectan sus vías respiratorias.

Sin embargo, no siempre es fácil determinar la raíz del problema. Comprender qué sucede en nuestro cuerpo es el primer paso para recuperar la salud y evitar complicaciones innecesarias que comprometan nuestra calidad de vida.

Cuando aparecen los estornudos o el flujo nasal, surge la gran duda: ¿es un proceso alérgico o una infección? Aunque ambos cuadros pueden parecer similares, existen diferencias fundamentales que definen el camino a seguir.

Foto: Freepik

Alergias vs. infecciones

Las alergias suelen presentarse de forma inmediata tras el contacto con factores como el polvo, el pelo de mascotas o el polen. Se caracterizan por un picor persistente en la garganta y ojos, además de una mucosidad líquida y transparente. Un rasgo distintivo es su duración, ya que pueden extenderse por semanas si no se elimina el detonante.

Por el contrario, las infecciones respiratorias son contagiosas. Estas suelen manifestarse con fiebre, dolor en los músculos y un malestar general que debilita el cuerpo. A diferencia de las alergias, estos procesos infecciosos suelen resolverse en un periodo aproximado de diez días.

Importancia de la precisión médica

No tratar una alergia a tiempo puede derivar en problemas más graves. Por ello, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ha implementado tecnología de vanguardia para despejar dudas. A través de sus "Paneles Respiratorios", tanto para niños como para adultos, es posible detectar con exactitud qué virus está atacando el organismo.

Asimismo, cuentan con estudios especializados en alergias para identificar si el paciente reacciona a alimentos específicos o a elementos del entorno, como los ácaros y el látex.

Para quienes no están seguros de si deben acudir a una emergencia, la clínica ofrece el servicio SOS, una línea de orientación gratuita disponible las 24 horas (0414-2784287).

