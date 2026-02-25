¿Qué pasa con mi vehículo si uso gasolina premium y luego una de bajo octanaje?

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de la gasolina Súper Premium de 97 octanos a las estaciones de servicio de Caracas ha desatado una fiebre por el octanaje. Pero cuidado: mezclar combustibles o usar el equivocado puede ser un dolor de cabeza para tu bolsillo y tu motor.

Gasolina Súper Premium en carros viejo o nuevos

Según el presidente de CANATAME Gino Fileri, la gasolina súper Premium, funciona en vehículos viejos, el usuario va a gastar gasolina demás y dinero de más y para vehículos nuevos va a tener un buen funcionamiento pero con un consumo de dinero innecesario.

Fileri, recomienda que es necesario revisar el manual del vehículo para corroborar el octanaje qué debes usar.

Lo que no debería suceder

Si su carro data del año 2024 en adelante, colocarle gasolina súper Premium y luego ponerle de 91 y 95 octanos, el vehículo estaría en graves problemas de pistoneo y entonación.







