Maltrato infantil: niño de dos años muere tras sufrir golpiza por parte de su padrastro

Suscríbete a nuestros canales

Un niño de dos años murió luego de su ingreso en el hospital Simón Bolívar de Mariara, estado Carabobo. El infante llegó al centro de salud en estado de gravedad tras sufrir severos maltratos.

De acuerdo con el reporte de Noticias Carabobo, el pequeño Axel falleció este martes en el centro de salud, ubicado en el municipio Diego Ibarra. El menor presentaba múltiples lesiones las cuales eran incompatibles con un accidente doméstico, indicó el diagnóstico médico.

Se pudo conocer que, inicialmente, la madre del niño, una adolescente de 17 años, dijo que su pequeño había resultado lesionado mientras jugaba con otros menores, los cuales lo habrían golpeado con palos.

Descubren signos de maltratos constantes

Sin embargo, el personal de salud detectó signos de politraumatismos severos en el cuerpo de Axel, por lo que notificó de inmediato a las autoridades.

Debido a la gravedad del cuadro clínico, los médicos intentaron trasladar al niño a la emergencia pediátrica de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), en Valencia.

Al parecer, el traslado se retrasó por la falta de disponibilidad de camas en el hospital, por lo que el niño permaneció bajo observación mientras se activaban los protocolos correspondientes.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación municipal Mariara, iniciaron las averiguaciones correspondientes.

Madre del niño culpó a su pareja por lo ocurrido

Durante el interrogatorio de los detectives, la madre modificó su testimonio y señaló a su pareja, padrastro del niño, como presunto responsable de las agresiones.

Según la publicación del medio local, se pudo conocer que el menor habría sido golpeado violentamente, lo que le ocasionó fracturas en el cráneo y la clavícula, además de hematomas y lesiones internas.

Los investigadores también determinaron que el niño presentaba heridas de vieja data, condición que habría dejado al descubierto un patrón previo de maltratos.

Una vez habilitado el cupo hospitalario, Axel fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias al centro asistencial en Valencia, donde falleció, a pesar de los esfuerzos médicos.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades penales.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube