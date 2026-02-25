Hombre murió al quedar colgado de un chinchorro: realizaba una transmisión en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 33 años de edad fue localizado sin vida dentro de su vivienda. Al parecer, murió tras un incidente con un chinchorro, mientras realizaba una transmisión en vivo para las redes sociales.

El fallecido, quien respondía al nombre de Ángel David Pérez Varela, habría muerto en horas de la tarde de este lunes, 23 de febrero, en su casa, ubicada en la calle principal del caserío Sabaneta, jurisdicción del municipio Araure estado Portuguesa.

De acuerdo con los reportes de las autoridades policiales, citadas por el medio digital Portuguesa Reporta, la víctima, al parecer, se ahorcó accidentalmente con una hamaca durante una transmisión en vivo para sus redes sociales.

El reporte oficial del trágico incidente indicó que un ciudadano que vivía en la misma residencia fue quien encontró su cuerpo.

Aparentemente, esta persona recibió una llamada telefónica por parte de un amigo, quien le advirtió que Pérez Varela realizaba “videos en redes sociales” desde su vivienda, y en plena transmisión se habría quitado la vida.

El compañero de Pérez Varela fue rápidamente a buscarlo, pero al llegar a su casa, encontró sin signos vitales al afectado.

Ángel David estaba colgado de un chinchorro, el cual estaba atado firmemente a su cuello. La hamaca estaba atada por ambos extremos a dos pilares de cemento.

Tras toparse con la trágica escena, el hombre procedió a notificarles a los familiares y a las autoridades competentes.

Funcionarios adscritos a la Coordinación de Delitos Contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas iniciaron los procedimientos correspondientes soobre este caso.

