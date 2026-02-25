Suscríbete a nuestros canales

La merluza es uno de los pescados blancos más consumidos y apreciados debido a su sabor suave, versatilidad culinaria y excelente perfil nutricional, refiere la Inteligencia Artificial.

Este es un pescado de carne magra, casi sin espinas y de muy fácil digestión, aporta proteínas de alto valor biológico y muy bajo contenido en grasa. Además, es fuente se minerales esenciales como el hierro, el fósforo y el selenio, y contiene vitaminas del grupo B.

Para cocinarlo solo se requiere de 4 minutos aproximadamente, siempre y cuando ya esté previamente descongelado; sin embargo, el tiempo de cocción de la merluza congelada es de 11 minutos.

¿Cómo cocinar la merluza congelada?

Independientemente de las razones por las que te toque cocinar la merluza congelada, debes tener en cuenta que para que quede igual de jugosa que la fresca solo necesitas leche y sal. “También necesitarás un recipiente donde dejarla en remojo en la nevera. Como necesita un día de reposo, tendrás que planificar bien cuándo vas a consumirla para que esté a tiempo” comparte el sitio web Cuerpo Mente.

Freepik

¿Qué necesitas para elaborar la merluza congelada?

Ingredientes

- Merluza congelada

- Leche

- Sal

Preparación

1. Poner la merluza en un recipiente con leche y una cucharada de sal. Tapar bien y dejar que repose en la nevera durante 24 horas.

2. Preparar un recipiente con harina. Pasar cada rodaja de merluza por la harina o por el rebozado que prefieras.

3. A continuación, freír las rodajas de merluza en una sartén con aceite caliente, pero sin que llegue a humear.

4. Cuando estén doradas de un lado, dar la vuelta y freír por el otro. Cuando estén listas, retirar del sartén y dejar que escurran sobre papel de cocina. Con este truco tan sencillo, la merluza congelada será otra cosa.

5. Servir acompañada de la guarnición que prefieras. Por ejemplo, arroz blanco, verduras salteadas, o ensalada de brotes verdes.

