El papa León XIV regresa a la tierra de San Agustín en su gira por África: zonas de conflicto que visitará

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una gira por África del 13 al 23 de abril de 2026.

Este recorrido, que incluye Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, representa el primer viaje internacional diseñado por el pontífice desde que asumió el cargo, informó EFE.

Con esta gira de diez días, León XIV busca retomar el pulso de las periferias y fortalecer la presencia de la Iglesia en el continente africano.

Un regreso a las raíces agustinas en Argelia

La gira comenzará en Argelia, país de gran significado personal para el papa, quien pertenece a la orden de San Agustín. Del 13 al 15 de abril visitará la capital, Argel, y la ciudad de Annaba, conocida en la antigüedad como Hipona, lugar donde vivió y murió el santo que inspira su congregación.

Se espera que su estancia sirva para fomentar el diálogo entre cristianos y musulmanes, utilizando la figura de San Agustín como puente cultural.

Misión de paz en Camerún

Entre el 15 y el 18 de abril, el pontífice se trasladará a Camerún para visitar Yaundé, Bamenda y Duala. Esta etapa tiene un fuerte componente humanitario, ya que el papa conocerá de cerca la realidad de una región que padece una guerra civil desde hace una década.

Su presencia busca enviar un mensaje de reconciliación entre las fuerzas gubernamentales y los movimientos separatistas que mantienen el conflicto.

Celebración y fe en Angola y Guinea Ecuatorial

La tercera parada será Angola, del 18 al 21 de abril. El papa visitará Luanda, que este año celebra el 450 aniversario de su fundación, además de los centros religiosos de Muxima y Saurimo.

Finalmente, cerrará su viaje en Guinea Ecuatorial del 21 al 23 de abril, recorriendo Malabo, Mongomo y Bata. Este destino es especialmente relevante por ser la única nación hispanohablante de África, lo que facilitará el contacto directo del papa con la población local.

Una agenda internacional cargada

Antes de su partida a África, el Vaticano informó que León XIV realizará una breve visita al Principado de Mónaco el 28 de marzo.

Asimismo, ya se confirmó que su actividad continuará en junio con un viaje apostólico a España del 6 al 12 de ese mes, donde se prevé que visite Madrid, Barcelona y las Islas Canarias para abordar la crisis migratoria.

Visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube