Inameh advierte: calor intenso y presencia de polvo del Sahara este miércoles 25 de febrero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó que para este miércoles 25 de febrero de 2026, gran parte de Venezuela experimentará un día de intenso sol y cielos despejados.

Sin embargo, la presencia de una capa de polvo del Sahara sobre las regiones del este, centro y sur del país generará una calima que reducirá la visibilidad y mantendrá el ambiente brumoso durante la jornada.

Reporte del clima para este 25 de febrero

A pesar del tiempo seco predominante, se esperan cambios hacia el occidente del territorio nacional.

En los estados Zulia, Mérida y Táchira, el panorama será distinto con la llegada de nubes cargadas que provocarán lluvias y algunas tormentas eléctricas después del mediodía.

En Maracaibo se esperan lluvias constantes con un calor sofocante de 39°C. Por otro lado, en Mérida se registrará la temperatura más baja del país con apenas 7°C, ofreciendo un ambiente muy frío y nublado con lluvias durante la tarde y la noche.

En el resto del país, el calor será el gran protagonista del día, acompañado de vientos constantes que vienen desde el noreste.

Situación en Caracas y la zona central

Para la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, se prevé un cielo mayormente despejado. Las zonas montañosas podrían amanecer con una neblina densa y algo de frío, con mínimas de 16°C en los Altos Mirandinos.

No obstante, al mediodía el calor subirá hasta los 32°C en la capital y llegará a los 34°C en las zonas costeras de La Guaira.

Altas temperaturas en el oriente y los llanos

El calor se sentirá con fuerza en las regiones orientales y centrales de los llanos venezolanos. En ciudades como Barcelona, el termómetro podría alcanzar los 38°C, mientras que en San Juan de los Morros y Puerto Ayacucho se esperan máximas de 37°C.

En estas áreas no se estiman precipitaciones, por lo que el ambiente se mantendrá seco y bajo la influencia del polvo sahariano.

