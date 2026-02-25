Conoce el estado real de tu cabello: famosos peluquero comparte su truco profesional para saber si está deshidratado

Suscríbete a nuestros canales

La mayoría de las mujeres aman cuidar su cabello y hacen todo y más, de lo que está a su alcance para mantenerlo lo más sano posible. No obstante, el estado de tu cabello es un reflejo de tu salud interna y hábitos, actuando como un “termómetro” biológico”, refiere la Inteligencia Artificial.

Por ejemplo, la caída excesiva puede señalar estrés, los cambios de textura pueden indicar temas hormonales o deficiencias nutricionales, mientras que la sequedad indica deshidratación o fala de nutrientes.

¿Cómo saber si el cabello está deshidratado?

Un cabello deshidratado carece de agua, no de aceites, luce opaco, con frizz, áspero y frágil. El pelo puede sentirse rígido y difícil de peinar, además, la falta de humedad provoca que el pelo sea más susceptible a la electricidad estática. Incluso, aunque el cabello absorbe agua rápidamente, también se seca más rápido debido a su porosidad.

Esta apariencia que luce el cabello se origina cuando la cutícula se deña y no retiene la humedad, generalmente por uso de herramientas de calor, sol o tintes.

Aprende a identificarlo

Para identificar si el cabello está deshidratado, toma un mechón y estíralo suavemente, si vuelve a su forma original sin romperse, pero se siente un poco rígido, puede estar deshidratado.

Otra manera de identificar el pelo deshidratado es siguiendo el truco del nudo del peluquero Ramón Santiago. ¿En qué consiste?

El experto explica que debes coger un mechón fino, realizarle un nudo sin apretarlo y fijarse en si se deshace solo; de ser así, quiere decir que conserva la flexibilidad, porque está hidratado y sano; pero, de lo contrario, si no se deshace o queda marcado, está deshidratado, comparte Cuerpo Mente.

