Cenas nutritivas y económicas: así podrás preparar en casa tortitas de verdura con atún económicas y en pocos pasos

En la búsqueda constante por mantener una alimentación equilibrada, muchas familias se enfrentan al reto de cocinar platos que sean, al mismo tiempo, rápidos y beneficiosos para la salud. Tras largas jornadas laborales, el agotamiento suele conducir a opciones poco recomendables o ultraprocesadas.

Las tendencias gastronómicas actuales están rescatando fórmulas sencillas que permiten integrar vegetales y proteínas de alta calidad sin necesidad de invertir demasiado tiempo ni presupuesto.

Expertos en nutrición coinciden en que la clave de una buena cena reside en la combinación de fibra y proteínas ligeras. Las preparaciones que camuflan las verduras de forma atractiva se han convertido en la solución ideal para que tanto niños como adultos disfruten de alimentos esenciales, como el calabacín o el pescado azul, de una manera diferente y sabrosa.

Foto: Freepik

Proceso artesanal paso a paso

La elaboración de estas tortitas destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes que suelen estar presentes en cualquier despensa. El proceso comienza con la cocción de papas y zanahorias, que posteriormente se trituran para formar una base suave.

El componente principal, el calabacín, requiere un tratamiento especial: tras rallarlo, es fundamental dejarlo reposar con un toque de sal para eliminar el exceso de agua, garantizando así que la masa final tenga la consistencia adecuada y no se deshaga al cocinarla.

Una vez preparada la base vegetal, se incorpora el huevo batido para ligar la mezcla, junto con atún bien escurrido y una porción de queso mozzarella que aporta cremosidad. Tras condimentar al gusto con sal y pimienta, la masa se divide en pequeñas porciones redondas que se doran en la sartén con apenas un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

El resultado es un plato equilibrado que no solo destaca por su sabor, sino también por sus propiedades nutricionales. El calabacín, compuesto mayoritariamente por agua, aporta minerales esenciales como el potasio y vitaminas que favorecen la digestión. Al combinarse con la proteína del atún y la energía de la patata, estas tortitas se consolidan como una alternativa gastronómica redonda para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de una comida casera.

