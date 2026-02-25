El noreste se prepara para dos nuevos sistemas tras temporal histórico: detalles sobre el impacto y estados más afectados

Suscríbete a nuestros canales

Mientras las cuadrillas de emergencia en ciudades de Estados Unidos (EEUU) como Boston y Providence aún luchan por despejar los restos de un "ciclón bomba" histórico, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido una nueva alerta.

Se trata del pronóstico de un sistema tipo Clipper, proveniente de los Grandes Lagos, que se desplaza hoy hacia el corredor de la I-95, amenazando con complicar las labores de recuperación y congelar las rutas de transporte.

Se prevé que comenzará a sentirse con fuerza desde el mediodía de hoy miércoles hasta la madrugada del jueves.

Qué esperar: nieve ligera pero constante (1 a 3 pulgadas) y temperaturas bajo cero.

Zonas afectadas: desde Minnesota e Illinois, cruzando por Pensilvania (Filadelfia) y llegando a Nueva York, Connecticut y Massachusetts.

No es una tormenta "gigante", sin embargo, es peligrosa por el estado actual de las ciudades.

La tormenta anterior no fue solo "una nevada más", en Rhode Island, las acumulaciones superaron los 3 pies (0.9 metros), batiendo récords de la histórica ventisca de 1978.

Ahora, el riesgo principal no es solo la nieve nueva, sino el hielo negro y la fatiga de la infraestructura eléctrica.

Hielo negro: Este fenómeno ocurre cuando el agua se congela sobre el asfalto y se vuelve invisible. La mayor incidencia se da entre las 5:00 AM y las 9:00 AM.

Segunda tormenta

Esta es la tormenta que preocupa a los meteorólogos de AccuWeather por su velocidad y por el aire frío que arrastra.

Cuándo: el sistema se desplazará desde el Medio Oeste el jueves por la noche y azotará el noreste durante la mañana del viernes 27.

Zonas más afectadas:

Norte (Nueva Inglaterra y Norte de NY): caerá nieve pura, lo que podría sumar otra capa de 3 a 5 pulgadas sobre lo que ya hay.

caerá nieve pura, lo que podría sumar otra capa de 3 a 5 pulgadas sobre lo que ya hay. Sur (Washington D.C., Baltimore, Sur de Pensilvania): el aire será un poco más cálido, lo que provocará una mezcla invernal (lluvia congelada y granizo) o incluso tormentas eléctricas.

+ Peligro adicional: inundaciones. Al llover sobre la nieve acumulada, el agua no tiene por dónde drenar porque las alcantarillas están tapadas por el hielo, lo que podría inundar sótanos y calles bajas.

Ciudad Miércoles 25 Jueves 26 / Viernes 27 Nueva York / Newark Nieve ligera (1-2") y mucho frío. Mezcla de lluvia y nieve. Riesgo de hielo. Boston / Providence Nieve ligera. Vientos fuertes. Nieve acumulativa (3-5" adicionales). Filadelfia Aguanieve al final del día. Lluvia intensa y posible tormenta eléctrica. Chicago / Detroit Salida de la nieve, viento gélido. Frío extremo (debajo de 0°F).

Nueva York: megaproyecto de limpieza y alerta por hielo

En la Ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani ha movilizado a más de 3.500 trabajadores temporales para una operación crítica de evacuación de nieve.

Con turnos de $30 dólares por hora, el objetivo es despejar paradas de autobús y cruces peatonales antes de que las temperaturas vuelvan a caer.

Riesgo de hielo: la Gestión de Emergencias de la ciudad advierte que, aunque la nieve de hoy sea ligera, el deshielo parcial seguido de temperaturas bajo cero convertirá las calles en pistas de patinaje.

la Gestión de Emergencias de la ciudad advierte que, aunque la nieve de hoy sea ligera, el deshielo parcial seguido de temperaturas bajo cero convertirá las calles en pistas de patinaje. Transporte: tras la cancelación de miles de vuelos, la situación en aeropuertos como JFK y LaGuardia comienza a normalizarse, pero se recomienda a los viajeros verificar su estatus antes de salir de casa.

Compensación por vuelos: si su vuelo fue cancelado durante el fin de semana, o se cancela debido a las próximas tormentas, recuerde que bajo las normativas actuales, tiene derecho a reembolsos o reubicación. Use herramientas como FlightAware para monitorear retrasos en tiempo real.

Jueves por la noche: Si vives en el corredor entre D.C. y Nueva York, prepárate para una noche de lluvia sobre nieve. Esto hace que la nieve sea extremadamente pesada. Si tienes que palear, hazlo el jueves por la tarde antes de que la lluvia la convierta en "cemento helado".

Pronóstico por estados: los que enfrentan mayor riesgo

El nuevo sistema meteorológico se sentirá con diferentes intensidades a lo largo de la región:

Massachusetts y Rhode Island: son los estados más vulnerables.

Con más de 170.000 personas aún sin electricidad en Massachusetts, la llegada de nueva nieve y vientos de hasta 40 mph dificulta la reparación de cables.

Pensilvania: se esperan entre 2 y 4 pulgadas adicionales de nieve.

El riesgo aquí es la "nieve arrastrada por el viento", que reduce la visibilidad a casi cero en carreteras abiertas.

Maryland y Washington D.C.: en el límite sur del sistema, la precipitación será una mezcla de lluvia y aguanieve, lo que aumenta el peligro de resbalones en aceras no tratadas. Maine y Nueva Inglaterra: recibirán la mayor acumulación de este segundo sistema, manteniendo el estado de alerta invernal activo durante las próximas 48 horas.

Lo que debes saber hoy

Para la comunidad, especialmente quienes trabajan en exteriores o deben conducir, estas medidas son vitales:

Peligro silencioso (Monóxido de carbono): tras la trágica muerte de un joven de 21 años en Rhode Island, las autoridades urgen a revisar que el tubo de escape de su vehículo no esté obstruido por la nieve antes de encender el motor para calentarse.

Nunca use estufas de gas para calentar la casa.

Accesibilidad: si usted es propietario o inquilino, limpie sus aceras.

Las personas con discapacidad y adultos mayores están quedando atrapados por "glaciares" de nieve acumulada en las esquinas.

Derechos del trabajador: si usted es parte de las cuadrillas de limpieza en NY, asegúrese de recibir el pago acordado de $30/hora y cuente con el equipo de protección adecuado.

No se requiere estatus legal para acceder a refugios de calor si su casa no tiene electricidad.

