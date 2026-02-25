El mercado de la madera en Caracas resiste: aserraderos y distribuidoras mantienen inventarios

Suscríbete a nuestros canales

Comemos en mesas de madera, cocinamos con cucharas de madera y disfrutamos del detalle arquitectónico de los armarios de madera. Incluso colocamos nuestros cuadros en marcos de madera.

Sin embargo, muchas personas dan por sentada la madera, sin detenerse nunca a pensar cómo la obtenemos, la base de muchas cosas en nuestras vidas.

A pesar de la digitalización de muchos sectores, el mercado de la madera en Caracas sigue dependiendo profundamente de la visita presencial, pues todo depende de lo que el cliente escoja.

Los consumidores buscan principalmente pino para estructuras y maderas densas como el samán para mobiliario de lujo. Opciones varían según el grado de humedad y el acabado del material.

¿Dónde encontrar madera en la Gran Caracas?

La geografía maderera de la capital se divide en cuatro ejes principales que facilitan la distribución regional.

En el eje central y noreste destaca Maderas Isidro, ubicado en El Recreo; este establecimiento cuenta con productos que incluyen tablas, tablones y láminas de MDF.

Cerca de allí, en la zona de Puente Hierro, el Aserradero El Guaire permanece como un referente para quienes buscan cortes específicos en el municipio Libertador.

El municipio Sucre concentra la mayor densidad de distribuidores de gran volumen.

En la carretera Petare-Santa Lucía, específicamente en los kilómetros 2 y 9, operan empresas como Maderas Unidas del Zulia e Inversiones Puy 2000, aprovechando la conexión con las arterias viales que vienen del oriente del país.

Asimismo, el área industrial de Turumo alberga a Laminados Aglomar, especializada en tableros y aglomerados para la industria del mueble.

El eje de Boleita Norte también juega un papel fundamental en la oferta de maderas finas y servicios de carpintería industrial.

Negocios como Maderas Boleita 34 y el galpón de Gafinternacional ofrecen soluciones integrales para arquitectos y diseñadores que buscan materiales de primera calidad.

En la calle Panamericana de Catia se encuentra Centro Maderero 2008, trabajan con chapas, carpintería, tablas y listones de madera.

Precios y materiales disponibles para el consumidor

El costo se rige dependiendo del nivel del procesamiento del material.

El Samán es el que más se comercializa debido a la durabilidad y estética. Por ejemplo, los escalones y tablas de esta madera oscilan alrededor de los $ 25 por pieza pequeña.

Mientras que muebles terminados como camas matrimoniales pueden alcanzar los $ 350, el piso de parquetón de samán se cotiza cerca de los $ 32 el metro cuadrado.

La madera de pino y teca son esenciales para las estructuras del techo; dependiendo de la calidad, sus precios van desde los $ 20.

Como Inversiones Pesce J.F. (Tu Mayor Ferretero), en la avenida Presidente Medina, ofrecen un esquema de precios diferenciado para compras al mayor. Este modelo beneficia a constructoras que adquieren listones, herramientas y complementos como barnices y lijas en un solo lugar.

El mercado también incluye opciones de pisos de vinil tipo madera, por su facilidad de instalación, con costos aproximados a $ 15 por unidad o caja.

Es importante destacar que muchos de estos precios incluyen el IVA, pero los servicios de flete suelen cobrarse aparte, variando según la distancia desde el depósito hasta el lugar de la obra.

Los aserraderos portátiles y equipos especializados, aunque menos comunes para el cliente promedio, también se ofrecen en plataformas digitales con precios que superan los $ 1.200 para equipos tipo "Alaskan".

