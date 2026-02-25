​¿Mascota sin esterilizar? San Diego ofrece cirugías gratuitas este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

La salud de las mascotas y el control de la sobrepoblación animal son prioridades este mes en el sur de California.

Este miércoles 25 de febrero de 2026, la Coalición de Bienestar Animal de San Diego (SDAWC) llevará a cabo una jornada especial de cirugías de esterilización y castración, ofreciendo opciones gratuitas y de bajo costo para las familias de la región.

El evento, enmarcado en el Mes de Concientización sobre la Esterilización y Castración, busca facilitar el acceso a procedimientos veterinarios esenciales y prevenir el abandono de camadas no deseadas en las comunidades locales.

Detalles de la jornada y ubicación

La jornada será un esfuerzo conjunto entre la Sociedad Protectora de Animales de San Diego (SDHS) y el Departamento de Servicios para Animales del Condado.

Horario: De 8:30 a. m. a 11:00 a. m.

Lugar: Oficina de la Sociedad Protectora de Animales de San Diego, ubicada en 5500 Gaines St.

Citas: Es indispensable programar su turno con antelación a través del portal oficial de la SDHS.

Subsidios y costos reducidos

Gracias a una generosa donación de $10,000 dólares, la organización ha podido abrir espacios sin costo para quienes más lo necesitan:

Cirugías Gratuitas: Se otorgarán 50 citas gratuitas exclusivamente para familias con ingresos anuales inferiores a los $100,000 dólares.

Citas a Bajo Costo: Una vez agotados los cupos gratuitos, se ofrecerán procedimientos a precios reducidos para el resto de la comunidad.

Requisitos adicionales: Tenga en cuenta que los servicios extra (como microchips o desparasitación) pueden tener costos independientes. Además, para los perros es obligatorio contar con la vacuna contra la rabia y la licencia vigente según su jurisdicción.

Una coalición unida por el bienestar animal

San Diego cuenta con una red sólida de apoyo para los dueños de mascotas. Además de la SDHS, otras organizaciones participan activamente en las campañas de este mes:

Chula Vista Animal Services.

Frosted Faces Foundation.

PAWS of Coronado.

Rancho Coastal Humane Society.

Departamento de Servicios para Animales del Condado de Riverside.

