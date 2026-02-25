¡El momento más esperado!: Miss Venezuela Clara Vegas anuncia que está próxima a operarse ¿Que cirugía estética se hará?

Suscríbete a nuestros canales

La actual soberana de la belleza nacional, Clara Vegas, sigue demostrando su compromiso por traer la octava corona y esta vez anunció que en los próximos días se someterá a una intervención estética. Lejos del misterio o el silencio que suele rodear este tipo de decisiones en el mundo de los certámenes, la Miss Venezuela 2025 optó por la transparencia y compartió su emoción con miles de seguidores.

A través de un video, la reina venezolana confesó que se trata de un cambio que había deseado durante gran parte de su vida, dejando claro que vive este momento con entusiasmo y expectativa.

Su mensaje, espontáneo y cercano, rápidamente se viralizó y provocó una ola de comentarios, tanto de apoyo como de recomendaciones.

Una decisión esperada y asumida con emoción

Con evidente alegría, Clara explicó que la cirugía de "las girls", está programada para realizarse en muy pocos días y que se siente plenamente feliz con la decisión.

La Miss Venezuela dejó ver que atraviesa este proceso sin complejos ni dudas, reafirmando que su elección responde a un deseo personal y no a presiones externas.

Recordemos que tras su coronación entre los miles de comentarios buenos, también habían quienes opinaban que debía haberse varios retoques, entre ellos, los senos, la nariz y el mentón, sin embargo, estos dos últimos mejoraron con ortodoncia y desde el inicio la Miss Venezuela dejó claro que no se tocaría la nariz y que era parte de su identidad.

La recuperación, un proceso que quiere compartir

Más allá del anuncio, Clara Vegas sorprendió al invitar abiertamente a su comunidad digital a formar parte del proceso. La reina pidió consejos y tips a quienes ya se han sometido a una cirugía similar, especialmente enfocados en la recuperación y los cuidados posteriores.

Además, expresó su intención de documentar el postoperatorio y compartirlo con sus seguidores, no solo para recibir apoyo, sino también para orientar a otras personas que estén considerando una experiencia similar.

La revelación de Clara Vegas confirma, una vez más, su cercanía con el público y su disposición a mostrar una faceta humana, lejos de la imagen distante que suele acompañar a las reinas de belleza.

