Lanzan servicio de conectividad en el Metro de Caracas: tendrán señal en varias estaciones

Usuarios del Metro de Caracas podrán mantenerse conectados a internet con señal de cobertura de calidad en varias estaciones.

El plan beneficiará a clientes de Movilnet, con el plan Movilnet T- Conecta, sin cargos adicionales.

¿Cuáles estaciones tendrán señal?

Los usuarios podrán navegar, utilizar sus aplicaciones y mantenerse en línea empleando los datos de su plan habitual en las estaciones Zona Rental, Colegio de Ingenieros y Maternidad.

Para utilizar la red, los clientes deben seguir un sencillo proceso de autenticación diseñado para su seguridad:

Al ingresar a una de las estaciones cubiertas, el usuario recibirá un SMS en su dispositivo móvil. Este mensaje contendrá un enlace (URL) para autenticarse. Al hacer clic en el enlace y seguir los sencillos pasos para descargar la aplicación. Así podrás disfrutar automáticamente de la red Movilnet T-Conecta, pudiendo así aprovechar sus datos móviles con total normalidad.

Este sistema asegura que la red sea utilizada exclusivamente por los clientes de Movilnet, optimizando la experiencia para todos.

