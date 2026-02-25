Alerta de congelación en Florida: zonas afectadas y medidas de prevención ante el frío extremo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha emitido alertas de congelación que afectan a más de 18 millones de personas, desde el Panhandle hasta las áreas más al norte de los condados de Miami-Dade y Broward, Florida.

Este fenómeno, que las autoridades han calificado como un evento de gran intensidad, representa una amenaza para los cultivos, la infraestructura y la seguridad de los ciudadanos.

Cronología del descenso térmico: ¿Qué se espera para esta semana en Florida?

El frente frío está empujando el aire cálido de manera bastante intensa, creando un contraste notable con las temperaturas veraniegas que apenas se registraron hace unos días.

Basándonos en los informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el centro de pronósticos del NWS Melbourne, aquí te contamos cómo se desarrollará la semana:

Miércoles 25 de febrero: Las autoridades mantienen avisos por heladas aisladas en el centro-norte.

Aunque las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse un poco hasta los 21°C (70°F), las mañanas seguirán siendo heladas, especialmente en áreas rurales donde el cielo despejado facilita la pérdida de calor.

Jueves 26 y viernes 27 de febrero: El pronóstico de la Autoridad Meteorológica de Local 10 y el NWS anticipa un calentamiento gradual.

El viento cambiará de dirección, permitiendo que las temperaturas suban a los 26°C (80°F) hacia el fin de semana, poniendo fin a la alerta.

Impacto en la población de Florida y recomendaciones de seguridad

Los expertos del Florida State Watch Office están advirtiendo sobre el verdadero riesgo de hipotermia para aquellos que se expongan al frío durante períodos prolongados.

Además, la combinación de aire seco y vientos fuertes ha llevado a emitir alertas de "Bandera Roja" debido al riesgo de incendios forestales en el centro del estado.

Las autoridades recomiendan a la población seguir las "Cuatro P" (por sus iniciales en inglés) del frío:

Personas: Es fundamental priorizar el refugio para los ancianos y aquellos que no tienen calefacción.

Plantas: Es importante cubrir los cultivos sensibles, ya que los agricultores están preocupados por posibles daños irreversibles.

Mascotas: Asegúrate de mantener a los animales resguardados en el interior.

Tuberías: Deja que los grifos exteriores goteen para prevenir rupturas por congelamiento.

Este invierno de 2026 ya ha dejado su huella en la historia, rompiendo récords de más de un siglo en ciudades como Miami, recordándonos que incluso en el trópico, el clima ártico puede hacerse sentir.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube