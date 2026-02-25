Detalles

Golpe al Tren de Aragua: así capturaron a “Cucaracho” en Operación Damasco

Su rol era clave para la expansión del Tren de Aragua en distintos países de Suramérica.

Por Jessica Molero
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 09:26 am

Esta operación representa un avance significativo contra el crimen organizado en la región, Jorge Luis Páez Cordero, conocido como “Cucaracho”, fue detenido en Santa Marta tras un trabajo de inteligencia que se extendió durante varios meses. 

El procedimiento contó con apoyo internacional, incluida la Drug Enforcement Administration (DEA). Las autoridades destacaron la coordinación entre organismos para concretar la aprehensión.

Según la Policía Nacional de Colombia, el detenido tenía una trayectoria criminal de más de siete años. Era señalado como uno de los principales operadores internacionales del Tren de Aragua. 

Además, mantenía vínculos directos con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la estructura.

Entre las funciones que le atribuían destacan:

  • Coordinación de envíos de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
  • Supervisión de operaciones de lavado de activos.
  • Gestión de alianzas con otras redes criminales.

La captura fue el resultado de la denominada Operación Damasco, un despliegue que permitió rastrear los movimientos de Páez Cordero en la región Caribe colombiana, según información de Infobae. 

Las autoridades identificaron su residencia en una urbanización exclusiva de Santa Marta. Allí llevaba un estilo de vida con aparentes lujos junto a una mujer. El monitoreo constante facilitó el momento oportuno para ejecutar el procedimiento.

Las autoridades consideran que esta detención debilita la estructura financiera del grupo criminal. “Cucaracho” presuntamente dinamizaba extorsiones, secuestros y movimientos de capital ilícito en el Caribe

El alto mando policial aseguró que las investigaciones continúan para capturar a otros integrantes con presencia en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina. 

Miércoles 25 de Febrero - 2026
