Hermana de Karol G expone conflicto familiar en plena disputa legal por la custodia de su hija

Lo que comenzó como un conflicto judicial entre Verónica Giraldo el padre de su hija, Sophia, se ha convertido en un enfrentamiento familiar de amplio alcance. La hermana mayor de Karol G compartió en redes sociales videos y declaraciones en los que expone su versión de los hechos, revelando dificultades con su familia y situaciones del pasado que han marcado su relación con ellos.

Según Verónica, el origen del conflicto reside en la batalla legal por la custodia de su hija, pero este proceso ha abierto una serie de tensiones con sus padres y otros familiares, generando un escándalo mediático que se ha viralizado rápidamente.

La custodia de Sophia, punto de partida del conflicto

Verónica Giraldo explicó que su lucha judicial con el padre de Sophia se ha complicado por la postura que, según ella, adoptan sus propios padres, quienes apoyarían a su expareja motivados por los comentarios que Jaime, el papá de su hija le viene haciendo sobre su hija de quien asegura que no esta bien de la cabeza y que requiere atención especializada, Esta situación le ha dificultado a Verónica mantener contacto con su hija y le ha generado momentos de frustración y estrés emocional.

En el hecho más reciente, Verónica mostró sus manos heridas en un video que compartió en su perfil, mientras explicaba que se lastimó cuando intentó ingresar a la casa de sus padres para ver a su hija, ya que como no le daban acceso optó por romper una ventana.

Además de referirse a la situación actual, Verónica hizo alusión a episodios de su infancia, mencionando que fue testigo de conflictos y violencia entre sus padres. Según su relato, estas experiencias marcaron su vida y afectan su relación con la familia hasta la actualidad.

Verónica también señaló que algunos miembros del núcleo familiar habrían cuestionado su estabilidad emocional, y que información sobre su salud mental estaría siendo utilizada en su contra durante el proceso de custodia.

Reacción de la familia y solicitud de respeto

Ante la difusión de los videos y declaraciones de Verónica, Jessica Giraldo, otra de las hermanas y manager de Karol G, emitió un comunicado solicitando comprensión y respeto. Jessica destacó que la familia ha intentado manejar la situación con discreción y que su prioridad es el bienestar de Verónica y de la niña involucrada.

El mensaje subrayó la necesidad de preservar la privacidad en un momento delicado y evitar que los conflictos internos se conviertan en un espectáculo público. La familia hizo un llamado a la empatía y a no juzgar sin conocer todos los detalles de la situación.

Las publicaciones de Verónica Giraldo provocaron una amplia reacción en redes sociales, con comentarios de apoyo y también cuestionamientos sobre la exposición de conflictos familiares. A pesar del revuelo, ni Karol G ni el padre de Sophia han emitido declaraciones públicas, y la disputa legal continúa su curso.

