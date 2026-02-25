Ruta SAIME: jornadas de trámites en diferentes estados del país entre febrero y marzo

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció cuales serán sus nuevas paradas en la “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” por el resto de febrero.
A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados hasta mediados de marzo.
¿Cuál es la ruta del Saime para marzo?
Anzoátegui
- Sabana de Uchire hasta el 28/02.
Bolívar
- Maripa hasta el 28/02.
- Caicara del 02/03 al 15/03.
Carabobo
- Miguel Peña hasta el 28/02.
Guayana Esequiba
- Santa Elena de Uairén hasta el 15/03.
Guárico
- Santa María de Ipire hasta el 28/02.
Lara
- Humocaro hasta el 28/02.
- Sanare del 02/03 al 07/03.
- Moroturo del 09/03 al 15/03.
Mérida
- Nueva Bolivia hasta el 28/02.
- La Azulita del 02/03 al 07/03.
- Mucuchíes del 09/03 al 15/03.
Monagas
- Temblador hasta el 28/02.
- Caripe del 02/03 al 15/03.
Nueva Esparta
- Antolín del Campo hasta el 28.
- Macanao del 02/03 al 07/03.
- Maneiro del 09/03 al 15/03.
Trujillo
- Juan Vicente de Campo Elías hasta el al 27/02.
- Candelaria del 02/03 al 07/03.
- La Ceiba del 09/03 al 15/03.
Yaracuy
- Urachiche hasta el 28/02.
- Campo Elías del 02/03 al 07/03.
- El Farriar del 09/03 al 15/03.
