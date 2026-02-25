Ruta SAIME: jornadas de trámites en diferentes estados del país entre febrero y marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció cuales serán sus nuevas paradas en la “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” por el resto de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados hasta mediados de marzo.

¿Cuál es la ruta del Saime para marzo?

Anzoátegui

Sabana de Uchire hasta el 28/02.

Bolívar

Maripa hasta el 28/02.

Caicara del 02/03 al 15/03.

Carabobo

Miguel Peña hasta el 28/02.



Guayana Esequiba

Santa Elena de Uairén hasta el 15/03.

Guárico

Santa María de Ipire hasta el 28/02.

Lara

Humocaro hasta el 28/02.

Sanare del 02/03 al 07/03.

Moroturo del 09/03 al 15/03.

Mérida

Nueva Bolivia hasta el 28/02.

La Azulita del 02/03 al 07/03.

Mucuchíes del 09/03 al 15/03.

Monagas

Temblador hasta el 28/02.

Caripe del 02/03 al 15/03.

Nueva Esparta

Antolín del Campo hasta el 28.

Macanao del 02/03 al 07/03.

Maneiro del 09/03 al 15/03.

Trujillo

Juan Vicente de Campo Elías hasta el al 27/02.

Candelaria del 02/03 al 07/03.

La Ceiba del 09/03 al 15/03.

Yaracuy

Urachiche hasta el 28/02.

Campo Elías del 02/03 al 07/03.

El Farriar del 09/03 al 15/03.

