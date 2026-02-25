Operativo

Ruta SAIME: jornadas de trámites en diferentes estados del país entre febrero y marzo

Visitarán varios municipios 

Por Maria Isabel Rangel
Miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 10:51 am
Referencial

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció cuales serán sus nuevas paradas en la “Ruta Saime Llega a Cada Rincón de la Patria 2026” por el resto de febrero.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo indicó en cuáles estados estarán ubicados hasta mediados de marzo.

¿Cuál es la ruta del Saime para marzo?

Anzoátegui

  • Sabana de Uchire hasta el 28/02.

Bolívar

  • Maripa hasta el 28/02.
  • Caicara del 02/03 al 15/03.

Carabobo

  • Miguel Peña hasta el 28/02.


Guayana Esequiba

  • Santa Elena de Uairén hasta el 15/03.

Guárico

  • Santa María de Ipire hasta el 28/02.

Lara

  • Humocaro hasta el 28/02.
  • Sanare del 02/03 al 07/03.
  • Moroturo del 09/03 al 15/03.

Mérida

  • Nueva Bolivia hasta el 28/02.
  • La Azulita del 02/03 al 07/03.
  • Mucuchíes del 09/03 al 15/03.

Monagas

 

  • Temblador hasta el 28/02.
  • Caripe del 02/03 al 15/03.

Nueva Esparta

  • Antolín del Campo hasta el 28.
  • Macanao del 02/03 al 07/03.
  • Maneiro del 09/03 al 15/03.

Trujillo

  • Juan Vicente de Campo Elías hasta el al 27/02.
  • Candelaria del 02/03 al 07/03.
  • La Ceiba del 09/03 al 15/03.

Yaracuy

  • Urachiche hasta el 28/02.
  • Campo Elías del 02/03 al 07/03.
  • El Farriar del 09/03 al 15/03.

