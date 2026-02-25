Guía de reembolsos Progressive: fechas, montos y requisitos para cobrar tu cheque en Florida

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores de Florida finalmente reciben un respiro financiero que llega directamente a sus bolsillos. Miles de asegurados de Progressive están viendo reflejados reembolsos en sus cuentas, una medida que el gobernador Ron DeSantis ha impulsado tras la devolución de aproximadamente $1,000 millones en primas excedentes.

Este alivio económico no es casualidad; es el resultado directo de reformas legales que frenaron los litigios excesivos y de un año 2025 inusualmente tranquilo en cuanto a huracanes, lo que permitió a las aseguradoras reducir sus gastos operativos de manera drástica.

¿De cuánto es el reembolso y quién lo recibe?

El monto que cada conductor recibe varía según el costo de su póliza y el tiempo que haya estado asegurado durante el año pasado.

Promedio por asegurado: Se estima en unos USD 300 .

Casos destacados: Algunos clientes con varios vehículos o conductores en su póliza han reportado créditos de hasta USD 769 .

Elegibilidad automática: Si tenías una póliza de auto personal activa en Florida al 31 de diciembre de 2025, calificas automáticamente. No necesitas realizar ningún trámite ni llamar a tu agente.

¿Por qué están devolviendo el dinero?

La legislación de Florida impone un límite a las ganancias que las aseguradoras pueden retener. Si los costos bajan (por menos demandas o menos desastres naturales) y las ganancias superan ese tope, el dinero debe regresar a los clientes.

Reforma de responsabilidad civil: Las leyes firmadas en 2022 y 2023 redujeron los "litigios frívolos" que elevaban artificialmente las tarifas. Ausencia de huracanes: El 2025 fue un año clemente para Florida, lo que significó menos reclamos por daños catastróficos. Ajuste proactivo: Progressive ha decidido emitir estos créditos de forma prorrateada para cumplir con el marco legal estatal y ajustar sus tarifas a la nueva realidad del mercado.

¿Cómo y cuándo recibirás tu pago?

La compañía ha diseñado un proceso simplificado para que los usuarios no tengan que lidiar con burocracia:

Notificaciones: Comenzaron a enviarse a mediados de enero y se espera que el proceso de aviso termine a finales de este mes de febrero.

Forma de pago: El reembolso se aplica normalmente como un crédito en tus próximas facturas , reduciendo lo que pagas mes a mes. Por ejemplo, una mensualidad de USD 330 podría bajar a USD 218.

Desembolso directo: Si prefieres el dinero en efectivo en lugar de crédito en cuenta, puedes solicitarlo directamente a la aseguradora tras recibir tu notificación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube