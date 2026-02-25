Trump expone detalles inéditos de la captura de Maduro y premia al piloto herido: video

Suscríbete a nuestros canales

Durante su discurso del Estado de la Nación en el Capitolio, Donald Trump presentó información inédita sobre la captura del presidente Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero.

El mandatario estadounidense calificó la acción como uno de los “sucesos militares más importantes de EEUU en lo que va del año”.

Según Trump, la operación fue ejecutada con precisión por tropas de élite y representó un hito en la historia militar estadounidense.

Trump detalló que Maduro se encontraba en una instalación militar altamente protegida, con soldados y tecnología avanzada proveniente de Rusia y China.

El presidente enfatizó la complejidad del operativo y el riesgo que enfrentaron los soldados al ingresar en territorio extranjero para capturar al mandatario venezolano.

El presidente destacó la relación con la administración interina de Delcy Rodríguez y aseguró que Estados Unidos trabaja para fomentar “avances económicos y un nuevo comienzo para el pueblo venezolano”.

Heroísmo del piloto Eric Slover

Uno de los elementos más sobresalientes de la operación fue la participación del suboficial Eric Slover, piloto del helicóptero Chinook.

Durante el aterrizaje en el fuerte, Slover recibió disparos en la pierna y la cadera, pero logró maniobrar la aeronave bajo fuego, garantizando la llegada segura de los comandos y la neutralización de las defensas. Trump describió su acción como fundamental para el éxito de la misión y salvamento de las tropas.

“Era una importante instalación militar, protegida por miles de soldados y custodiada por tecnología militar rusa y china. ¿Cómo resultó? No muy bien. Mientras se preparaba para aterrizar, las ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric recibió graves impactos en la pierna y la cadera, una bala tras otra. Recibió cuatro disparos agonizantes que le destrozaron la pierna en numerosos pedazos".

Tras la operación, Trump entregó a Slover la Medalla de Honor del Congreso, destacando su valentía y compromiso.

El mandatario subrayó que el piloto actuó con determinación para cumplir la misión, incluso en circunstancias extremas, y que su intervención fue decisiva para el éxito del operativo.

“Solo después de aterrizar con seguridad el helicóptero con todos los guerreros a bordo en el lugar exacto, lo cual era vital para la misión, probablemente habríamos tenido que cancelarla si eso no hubiera sucedido, Eric le dijo a su copiloto, también herido pero no tan gravemente, que tomara el control”.

