¡La guerra por los millones continúa! Mireddys González y Raphy Pina contraatacan y buscan desestimar la demanda de Daddy Yankee

Suscríbete a nuestros canales

La disputa entre Daddy Yankee, su exesposa Mireddys González Castellanos y el productor musical Raphy Pina Nieves sumó un nuevo capítulo esta semana en el Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico. Los acusados presentaron mociones para que se desestime la demanda presentada por el cantante, que los acusa de conformar una supuesta “empresa criminal” destinada a apropiarse de regalías y derechos de autor de varias canciones.

La demanda inicial, radicada en noviembre pasado, solicitaba una indemnización de tres millones de dólares bajo la Ley RICO, alegando que Pina Nieves y González Castellanos habrían manipulado documentación de autoría entre 2004 y febrero de 2025 para beneficiarse de manera indebida de la música de Daddy Yankee. Según los demandantes, la acción de los acusados constituyó un esquema organizado de desviación de regalías y derechos editoriales.

La defensa de Mireddys González: una disputa conyugal detrás de la demanda

Al presentar su solicitud de desestimación, Mireddys González argumentó que la demanda “no es un caso bajo la Ley RICO” sino una continuación de la batalla por la división de bienes conyugales entre ella y Daddy Yankee. Según su defensa, el cantante busca convertir acuerdos contractuales y asignaciones de propiedad previamente establecidos en un reclamo por actividad criminal, con el objetivo de influir en la repartición de los bienes matrimoniales.

La moción explica que las asignaciones de derechos de autor y publicaciones fueron documentadas y confirmadas legalmente, incluidas dentro de acuerdos comerciales multimillonarios. Por tanto, no existiría una empresa organizada ni un patrón de actividad criminal, elementos fundamentales para sostener una demanda bajo la Ley RICO. Además, la defensa señala que no hubo transferencias inválidas ni irregularidades que justifiquen las acusaciones presentadas por el artista urbano.

Raphy Pina y otros codemandados respaldan la desestimación

El productor musical y otros codemandados presentaron argumentos similares para que la demanda sea desestimada, enfatizando que la acusación carece de fundamentos y no cumple con los criterios de la ley federal sobre crimen organizado. Los abogados sostienen que se trata de una estrategia para revivir disputas sobre propiedad intelectual y derechos editoriales, en lugar de un caso de actividad ilícita estructurada.

Las mociones buscan que el tribunal descarte la demanda en su totalidad, evitando que avance una acción que mezcla intereses económicos, contratos editoriales y conflictos personales de larga data. Ahora corresponde al Tribunal Federal en San Juan decidir si la demanda de Daddy Yankee tiene base legal suficiente para continuar. La resolución podría tener implicaciones económicas significativas y afectar la percepción pública sobre la relación entre los involucrados y la gestión de sus derechos musicales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube