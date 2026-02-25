Sin consultar a EEUU: Canadá enviará millonaria asistencia humanitaria a los cubanos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Canadá anunció este miércoles la entrega inmediata de 5,8 millones de dólares canadienses (aproximadamente 5,85 millones de dólares estadounidenses) destinados a la compra de alimentos en Cuba. La medida busca aliviar el impacto del agravamiento de la crisis energética y de suministros que afecta a los sectores más vulnerables de la isla caribeña.

Para garantizar que los recursos cumplan su objetivo, Ottawa informó que los fondos no serán entregados directamente a las autoridades locales, sino a través de socios internacionales de "confianza":, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"Esta ayuda está diseñada para ampliar el acceso a alimentos y nutrición, llegando directamente al pueblo cubano", explicó el gobierno canadiense en un comunicado oficial.

Independencia diplomática frente a Washington

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, aclaró ante los medios que esta decisión responde exclusivamente a la política exterior de su país y que no fue consultada ni tratada con el Gobierno de Estados Unidos. "Estamos concentrados en la situación humanitaria", subrayó Anand, marcando distancia con la administración Trump.

Impacto en el turismo y la economía

La situación en Cuba se ha visto fuertemente afectada por el reciente bloqueo energético, lo que ha generado una escasez crítica de combustible. Este escenario ha golpeado directamente el principal motor económico de la isla: el turismo.

Menos visitantes: En 2025, el flujo de turistas canadienses —el principal emisor de viajeros a Cuba— cayó un 12,4%.

Vuelos suspendidos: La falta de combustible para aviación ha obligado a las aerolíneas canadienses a suspender sus operaciones hacia la isla en las últimas semanas.

Con esta acción, Canadá reafirma su solidaridad con el pueblo cubano en medio de una de las coyunturas económicas más complejas de los últimos años.

