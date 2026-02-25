Mortal inicio de año: motociclistas dominan las víctimas de accidentes viales en el país

Suscríbete a nuestros canales

Según datos del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), durante el mes de enero se registraron más de 300 siniestros que dejaron 116 muertos y 429 lesionados, afectando a un total de 545 personas.

El informe del OSV señala que los motociclistas concentran la mayor parte de las víctimas. De los 116 fallecidos, 63 eran conductores de motos y 19 pasajeros, también conocidos como parrilleros, según informa el medio Caraota Digital.

Esto representa más del 70 % de los decesos relacionados directamente con motocicletas, evidenciando la exposición de estos usuarios frente a accidentes fatales.

Estadísticas clave

116 personas fallecidas en enero.

97 hombres y 19 mujeres entre las víctimas.

429 lesionados de distinta gravedad.

82 muertes vinculadas directamente al uso de motos.

El OSV alertó sobre la alta incidencia de muertes entre personas jóvenes, especialmente de 20 a 39 años, quienes representan un sector productivo y activo de la sociedad.

Este grupo concentra la mayoría de los siniestros graves, lo que genera un impacto social y económico importante para el país.

Menores de edad afectados

Otro dato preocupante es la participación de niños y adolescentes (0 a 19 años) entre las víctimas. Muchos viajaban en motocicletas sin protección adecuada, lo que resalta la falta de medidas preventivas y educación vial para los menores de edad en Venezuela.

Entre las causas que incrementan la mortalidad vial se encuentran exceso de velocidad, conducción imprudente y ausencia de medidas de seguridad.

El OSV insiste en la necesidad de reforzar campañas de concienciación, controles de tránsito y educación vial para reducir accidentes y proteger a los usuarios más vulnerables.

