Peso Pluma en la mira tras muerte de “El Mencho”: ¿investigación federal o rumores en redes?

El nombre de Peso Pluma, uno de los exponentes más populares del regional mexicano, se ha visto envuelto en polémica tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Recientemente surgieron versiones sobre una supuesta investigación federal por presunto lavado de dinero en la que podrían estar involucrados artistas y disqueras, incluyendo a Peso Pluma.

Las versiones se han difundido principalmente en medios y redes sociales, y señalan que autoridades federales habrían iniciado un rastreo sobre empresas vinculadas a artistas del género regional mexicano, con el objetivo de identificar flujos financieros que podrían estar relacionados con actividades ilícitas.

El origen de los señalamientos

Los rumores sobre la presunta investigación surgieron tras la muerte de El Mencho, cuando se intensificaron los operativos de las autoridades para identificar posibles redes financieras conectadas con su organización. En ese contexto, se mencionó a Peso Pluma y a algunas disqueras, señalando que podrían formar parte de estas indagatorias relacionadas con lavado de dinero y manejo de regalías.

Los señalamientos se centraron en compañías vinculadas al género regional mexicano, así como en sellos que manejan contratos y producción musical, aunque no hay evidencia oficial que indique que existan cargos formales o que los artistas mencionados hayan sido imputados en algún proceso judicial.

Reacciones y debates en redes sociales

La información sobre una supuesta investigación provocó un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios relacionaron a Peso Pluma con la representación de violencia y narcocultura en sus canciones. Otros señalaron que la popularidad del artista lo coloca en una posición mediática que lo hace objeto de especulación, independientemente de hechos verificados.

Aparecieron además videos y publicaciones antiguas que algunos interpretaron como apoyo a organizaciones delictivas, pero expertos y medios aclararon que se trataba de material fuera de contexto y no correspondía a hechos recientes. Esto generó confusión sobre la veracidad de los rumores y puso en evidencia la dificultad de separar información confirmada de contenido especulativo en internet.

Situación legal y próximos pasos

Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado que exista una investigación formal contra Peso Pluma, ni que se hayan iniciado procedimientos judiciales por presunto lavado de dinero u otros delitos relacionados.

El caso ha reavivado la discusión sobre la relación entre la música regional mexicana y la representación de la violencia en el país, así como sobre el impacto de las redes sociales en la difusión de rumores sobre artistas. Por ahora, la situación se mantiene en desarrollo y el seguimiento de medios y públicos continuará mientras se esperan declaraciones oficiales que aclaren los hechos.

