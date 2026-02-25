Moscú vs. Telegram: una multa de 90 mil dólares marca el nuevo capítulo de la censura digital en Rusia

Suscríbete a nuestros canales

La justicia rusa dictó este miércoles una multa administrativa de 7 millones de rublos (aprox. 91.450 dólares) contra la plataforma Telegram. La medida, emitida por el Tribunal del distrito Taganski de Moscú, responde a la negativa de la empresa de eliminar contenidos que las autoridades rusas consideran "prohibidos" bajo su legislación vigente.

Los motivos de la sanción

De acuerdo con la información judicial, la multa fue impuesta por incumplir las obligaciones de los propietarios de redes sociales. Específicamente, el regulador ruso de comunicaciones, Roscomnadzor, señaló que Telegram no retiró publicaciones relacionadas con: la venta ilegal de bebidas alcohólicas a través de la web y propaganda de relaciones sexuales "no tradicionales" (LGBT), contenido que es catalogado como extremista por la ley rusa.

El juicio se realizó en ausencia de representantes de la plataforma, que ha mantenido una postura de resistencia frente a las exigencias de censura del Kremlin.

Causa penal contra su fundador

La sanción económica es solo un eslabón en una cadena de acciones legales más profundas. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) inició una causa penal contra el fundador de la red, Pável Dúrov, acusándolo de "contribución al terrorismo". Según el FSB, el anonimato que ofrece la aplicación ha permitido el refugio de grupos radicales y criminales, convirtiéndose en una "amenaza para la sociedad".

Dúrov responde: Es un triste espectáculo

Desde su canal oficial, Pável Dúrov calificó el proceso en su contra como un "triste espectáculo de un Estado que teme a su propio pueblo". El empresario denunció que estas acciones buscan forzar a los ciudadanos a migrar a aplicaciones estatales diseñadas para la vigilancia y la censura política.

"Cada día inventan nuevos pretextos para restringir el acceso a Telegram, en un intento por suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión", afirmó Dúrov. Cabe recordar que desde mediados de 2025, las autoridades rusas han aplicado restricciones técnicas que dificultan funciones como las videollamadas en Telegram y WhatsApp.

Con información de EFE

