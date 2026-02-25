Renuncia el Fiscal General y el Defensor del Pueblo de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional declaró hace pocos minutos urgencia parlamentaria para designar encargados del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

A través de su canal en Telegram, el parlamento informó que había recibido la renuncia del Fiscal General, Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo.

Renuncian el Fiscal General y el Defensor del Pueblo

Durante la sesión de este miércoles 25 de febrero, se presentó la carta de renuncia del Tarek William Saab y de Alfredo Ruiz como Fiscal General y Defensor del Pueblo respectivamente.

Ante ambas renuncias, el parlamento anunció que se va a designar "un encargado" para ambos cargos mientras se activa el comité de postulaciones y se elige a un nuevo Fiscal General y un Defensor del Pueblo.

