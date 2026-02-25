¿Pueden votar los indocumentados en EEUU? Detalles de la ley

Suscríbete a nuestros canales

Donald Trump arremetió contra la integridad del sistema electoral estadounidense durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, donde acusó sin pruebas a los inmigrantes indocumentados de participar en los comicios.

El mandatario sostuvo que la oposición demócrata promueve esta práctica para manipular los resultados, por lo que anunció su intención de impulsar una ley federal que exija identificación oficial a cada votante.

A pesar de la gravedad de sus afirmaciones sobre un supuesto fraude "desenfrenado", las estadísticas oficiales contradicen esta narrativa; de hecho, la participación de no ciudadanos en las urnas es extremadamente baja en el país.

¿Pueden votar los inmigrantes?

De acuerdo con USA.gov, el portal oficial del Gobierno de los Estados Unidos, las personas que no poseen la ciudadanía estadounidense ( incluyendo residentes permanentes legales con "green card") tienen prohibido por ley votar en las elecciones federales, estatales y en la gran mayoría de las locales.

Existen excepciones muy específicas en un número reducido de jurisdicciones locales (como San Francisco o el Distrito de Columbia) que permiten el voto de no ciudadanos exclusivamente para cargos municipales o juntas escolares.

Sin embargo, la normativa federal es estricta: para elegir al presidente o a los miembros del Congreso, es requisito importante y obligatorio ser ciudadano de EE. UU. por nacimiento o naturalización.

La seguridad del sufragio en Estados Unidos cuenta con filtros estrictos que desmienten la teoría de una manipulación masiva por parte de extranjeros según información de Telemundo.

Datos del Brennan Center for Justice revelan que, en una muestra de 23.5 millones de votos, solo se detectaron unos 30 casos sospechosos, una cifra estadísticamente insignificante que representa apenas el 0.0001% del total.

Resulta importante destacar que cualquier intento de registro ilegal conlleva penas de prisión y la deportación inmediata, riesgos que actúan como un fuerte disuasivo.

Actualmente, la mayoría de los estados emplean bases de datos cruzadas para verificar la ciudadanía, lo que garantiza que el derecho al voto permanezca exclusivo para quienes cumplen con los requisitos legales.

