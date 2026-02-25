Tragedia en Brasil: cifra de muertos por lluvias en Minas Gerais sube a 46

Suscríbete a nuestros canales

El sureste de Brasil vive horas de angustia. El número de víctimas fatales tras el temporal que azota al estado de Minas Gerais ascendió este miércoles a 46, mientras que los equipos de emergencia mantienen una carrera contra el reloj para localizar a 21 personas desaparecidas entre el lodo y los escombros.

Juiz de Fora: el epicentro del desastre

La localidad de Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes, ha sido la más castigada por las precipitaciones torrenciales que iniciaron el pasado lunes. Solo entre la madrugada y la tarde de hoy, los bomberos recuperaron 15 cuerpos, elevando a 40 el total de fallecidos únicamente en este municipio.

Desaparecidos: se busca a 19 personas en Juiz de Fora y 2 en Ubá.



Desplazados: alrededor de 3.600 personas han tenido que abandonar sus hogares por el riesgo de derrumbes.



Rescates:lLas fuerzas de seguridad han logrado poner a salvo a unas 200 personas con vida en medio de las inundaciones.



Paisaje de destrucción

La región, caracterizada por su geografía montañosa, ha sufrido múltiples deslizamientos de tierra que han sepultado viviendas y bloqueado infraestructuras. Barrios enteros permanecen anegados, y el riesgo no ha pasado: los servicios meteorológicos advierten que las lluvias continuarán con intensidad en los próximos días, lo que podría generar nuevos aludes.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, enfatizó que la prioridad absoluta es la ayuda humanitaria. "Los equipos de salvamento estarán sobre el terreno el tiempo que sea necesario", aseguró.

Respuesta del Gobierno Federal

Ante la emergencia, el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció medidas de alivio económico inmediato: se liberarán 800 reales (aprox. 155 dólares) por cada persona que haya quedado sin hogar.Igualmente se negocia la anticipación de pagos de la Seguridad Social para los habitantes de las zonas afectadas.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.