Muere el ex teniente coronel Antonio Tejero en Mágala: líder del intento de golpe de Estado español

El teniente coronel de la Guardia Civil española, Antonio Tejero Molina, quien convirtió en la cara visible del intento de golpe de Estado de 1981, murió este 25 de febrero de a sus 93 años.

El fallecimiento fue confirmado por el abogado de la familia, quien detalló que el militar falleció en Málaga rodeado de sus hijos. Además, coincide con la publicación oficial de documentos desclasificados sobre aquel asalto fallido a la democracia española.

Tejero era el último de los tres principales cabecillas del golpe que permanecía con vida, tras las muertes de los generales Milans del Bosch y Alfonso Armada. Expulsado del cuerpo tras ser condenado a 30 años de prisión, pasó sus últimas décadas alejado del foco público, aunque en ocasiones reaparecía.

El asalto que marcó la historia

La imagen de Tejero con pistola en mano en la tribuna del Congreso es el recuerdo más nítido del 23 de febrero de 1981. Aquel día, entró en la cámara con 200 guardias civiles durante la votación de un nuevo presidente del Gobierno, efectuando disparos al techo y manteniendo secuestrados a los diputados durante 18 horas.

El golpe fracasó, en parte, por las diferencias entre los propios organizadores sobre cómo debía ser el nuevo gobierno.

Juicio y paso por prisión

Por estos hechos, el Tribunal Supremo lo condenó a 30 años de cárcel por rebelión militar. Aunque el Gobierno le denegó el indulto, obtuvo la libertad condicional en 1996 tras pasar 15 años en distintos centros militares.

Durante su tiempo en prisión, intentó sin éxito entrar en la política activa creando un partido que apenas obtuvo el 0,14% de los votos en las elecciones generales de 1982.

Una vida de protestas y pintura

Tras recuperar la libertad, Tejero se instaló en Málaga y se dedicó principalmente a la pintura. Sin embargo, nunca abandonó sus ideales: en años recientes denunció a presidentes como Artur Mas o Pedro Sánchez por sus pactos políticos.

En sus últimas entrevistas, seguía defendiendo la necesidad de un gobierno militar, aunque aceptaba a los partidos de derecha como un mal menor ante la situación del país.

