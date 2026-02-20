Ahora también hace música: Gemini incorpora la opción de crear pistas musicales

Suscríbete a nuestros canales

Google anuncia que su inteligencia artificial (IA), Gemini, ya puede generar pistas musicales de 30 segundos, "realistas y musicalmente complejas", a partir de un texto o una imagen como referencia.

Esta nueva herramienta, llamada Lyria 3, está disponible en la aplicación Gemini en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués; así como para los creadores de YouTube a través de YouTube Shorts.

"Simplemente describe una idea o sube una foto, como: 'un lento de R&B cómico sobre un calcetín que encuentra a su pareja' y, en cuestión de segundos, Gemini lo traducirá en una pista pegadiza y de alta calidad", anota hoy en un comunicado Myriam Hamed Torres, gerente senior de producto de Google DeepMind.

Además de la pista de medio minuto, Gemini puede crear "carátulas" personalizadas basadas en la letra de la canción y el estilo musical.

¿Cómo la IA crea música?

"Todas las pistas generadas en la aplicación Gemini están incrustadas con SynthID, nuestra marca de agua imperceptible para identificar el contenido generado por IA de Google", destaca Hamed Torres.

Google aclara que la generación de música con Lyria 3 está diseñada para la fomentar la expresión original y no para imitar a artistas existentes.

"Si tu indicación nombra a un artista específico, Gemini lo tomará como una amplia inspiración creativa y creará una pista que comparta un estilo o estado de ánimo similar", asegura Hamed Torres en su comunicado.

En 2024, más de 200 artistas, incluidos Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry, pidieron a las empresas de tecnología que dejaran de usar la IA para "infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos".

Google no es la única empresa en ofrecer contenidos de este tipo gratis. Suno y Udio son algunos de los modelos más populares, que también permiten crear canciones de cualquier estilo, sobre cualquier tema y en varios idiomas.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube