Harán mamografías con IA: se podrá diagnosticar más cánceres

La mamografía asistida por inteligencia artificial (IA) identifica más cánceres durante las pruebas de detección y logra una reducción del 12 % en la tasa de los cánceres en el periodo entre dos revisiones, según un ensayo en el que participaron más de 100.000 mujeres suecas.

La investigación que publica The Lancet recoge los resultados del ensayo MASA, el primero controlado aleatorio que investiga el uso de la IA en un programa nacional de detección del cáncer de mama y revela que la mamografía asistida es más eficaz en muchos aspectos que la estándar.

En general, las estimaciones sugieren que entre un 20 % y 30 % de los cánceres de mama diagnosticados tras un cribado negativo y antes del siguiente programado (cánceres de intervalo) podrían haberse detectado en la mamografía anterior.

Estos cánceres suelen ser más agresivos o avanzados que los detectados durante los cribados rutinarios, lo que dificulta su tratamiento eficaz.

¿Qué dicen los resultados sobre las mamogrías con IA?

Los resultados publicados muestran que la mamografía asistida por IA obtuvo una reducción del 12 % en la tasa de esos cánceres de intervalo, “lo que constituye una prueba clave de la eficacia del programa de detección”, indicó la publicación.

El estudio destaca que la detección asistida por IA mejora la detección precoz de cánceres de mama clínicamente relevantes, lo que se traduce en un menor número de cánceres agresivos o avanzados diagnosticados entre revisiones, según la autora principal del artículo, Kristina Lång, de la Universidad de Lund (Suecia).

La implantación generalizada de la mamografía asistida por IA podría ayudar a reducir la carga de trabajo de los radiólogos y a detectar más cánceres en una fase temprana, incluidos los de subtipos agresivos, señaló la investigadora citada por la revista.

Sin embargo, destacó que la introducción de la IA en la asistencia sanitaria “debe realizarse con cautela”, utilizando herramientas probadas y con un seguimiento continuo" para garantizar que se dispone de datos fiables sobre cómo influye en los diferentes programas de detección y cómo puede variar con el tiempo.

