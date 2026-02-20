¿Vas a Nueva York? Los cuatro museos que son de visita obligatoria

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York es, sin duda, la capital cultural del mundo. La Gran Manzana sigue batiendo récords de asistencia en sus recintos artísticos, consolidándose como un destino imprescindible para quienes buscan desde esqueletos de dinosaurios hasta las pinceladas más famosas de la historia.

Si estás planeando tu próxima escapada, estos cuatro museos no son solo edificios: son cápsulas del tiempo que definen la identidad global. Aquí te presentamos la guía esencial para recorrerlos.

1. Museo Americano de Historia Natural: un viaje al origen

Ubicado frente a Central Park, este museo es una de las instituciones científicas más potentes del planeta.

Lo imperdible: Sus majestuosas salas de fósiles de dinosaurios y el Planetario Hayden.

Novedad 2026: No puedes dejar de visitar la nueva ala inaugurada recientemente , un prodigio arquitectónico que simula cavernas naturales y ofrece una experiencia inmersiva única.

Dato clave: Cuenta con 45 salas permanentes que abarcan desde la biodiversidad de los bosques americanos hasta las culturas milenarias de México y Centroamérica.

2. El MET: 5.000 años de arte en un solo lugar

El Museo Metropolitano de Arte es el titán de los museos en EE. UU. Su colección es tan vasta que podrías pasar días enteros y no terminar de verla.

La colección: Desde templos egipcios completos hasta armaduras medievales, arte islámico y diseño de modas.

Misión: Fundado en 1870, su objetivo sigue siendo el mismo: conectar el conocimiento del arte con la fabricación y la vida cotidiana. Es una parada obligada para entender la evolución de la civilización humana.

3. National 9/11 Memorial & Museum: el corazón de la memoria

Ubicado en el World Trade Center, este espacio es una experiencia profundamente emotiva que documenta los atentados del 11 de septiembre.

Exhibición Histórica: Dividida en tres partes (el día, el antes y el después), utiliza audios y testimonios para narrar la tragedia y la resiliencia de la ciudad.

Homenaje visual: La Memorial Exhibition pone rostro y voz a las 2,983 víctimas, permitiendo a los visitantes conocer sus historias personales a través de pantallas táctiles. Es un lugar de respeto, reflexión y educación sobre el impacto del terrorismo global.

4. MoMA: el santuario de lo moderno y contemporáneo

En el centro de Manhattan se encuentra el MoMA, el hogar de casi 200,000 obras que desafiaron y cambiaron el rumbo del arte.

Obras maestras que verás: La noche estrellada de Van Gogh . La persistencia de la memoria de Dalí . Las famosas Latas de sopa Campbell de Andy Warhol .

Inclusión: Recientemente, el museo ha renovado sus galerías para dar mayor visibilidad a obras de mujeres y minorías, ofreciendo una visión más justa y completa del arte actual.

