AN designa al nuevo fiscal General encargado de Venezuela: Tarek William Saab asume otro cargo

La Asamblea Nacional (AN) designó este miércoles al abogado y especialista en Derechos Humanos, Larry Devoe Márquez, como fiscal general encargado de la República. El nombramiento se produjo durante una Sesión Ordinaria de emergencia convocada para cubrir las vacantes en el Poder Ciudadano.

El anuncio fue realizado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras confirmarse las renuncias de Tarek William Saab a la Fiscalía General y de Alfredo Ruiz a la Defensoría del Pueblo.

“Según lo establecido en la Constitución, el fiscal encargado debe contribuir para que todo el proceso institucional del Estado venezolano participe y, donde sea necesario, establecer los correctivos requeridos mientras se designa al titular definitivo”, indicó Rodríguez.

En la misma sesión, el Parlamento anunció que el abogado Tarek William Saab asumirá funciones como Defensor del Pueblo encargado. Rodríguez justificó la decisión resaltando la trayectoria de Saab en el área de protección de derechos fundamentales.

“Un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos (...) proponemos al doctor Tarek William Saab para que ejerza la función de Defensor del Pueblo”, explicó el jefe del Legislativo.

Comité de Evaluación de Postulaciones

Ante esta situación, el presidente del Parlamento activó de inmediato el Comité de Evaluación de Postulaciones. Esta instancia tendrá un lapso de 30 días para seleccionar a los ciudadanos que asumirán de forma permanente la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

El comité estará presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, quien liderará a un equipo de 12 parlamentarios encargados de evaluar los perfiles y presentar los seleccionados ante la plenaria.