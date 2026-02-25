Belleza

Fórmula casera para desmanchar las axilas: solo necesitas tres ingredientes que siempre tienes en la cocina

La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que más está expuesto a sufrir daños, por ejemplo, los cambios hormonales también afectan la pigmentación de la misma

Miércoles, 25 de febrero de 2026
Fórmula casera para desmanchar las axilas: solo necesitas tres ingredientes que siempre tienes en la cocina
La piel es el órgano más grande del cuerpo y el que más está expuesto a sufrir daños, por ejemplo, los cambios hormonales también afectan la pigmentación de la misma, dado que, los sistemas del cuerpo no funcionan correctamente, de acuerdo a la información reseñada por Laboratorios Vicky.

Sin embargo, el bicarbonato de sodio en combinación con el zumo de limón y el aloe vera forman una especie de crema despigmentante que actúa rápidamente en la piel, gracias a las propiedades que contienen.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe realizarlo mínimo durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

Guía completa preparar la mezcla natural

Ingredientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de zumo de limón.

2 cucharadas de aloe vera.

Preparación

  1. Vierte el bicarbonato de sodio y el limón en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
  2. Agrega el aloe vera y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.
  3. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mezcla

Se sugiere que la persona aplique la mezcla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

En conclusión, para evitar las manchas en las axilas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería asistir a una consulta dermatológica una vez al año, con el objetivo de evaluar las condiciones en las que se encuentra la piel.

Miércoles 25 de Febrero - 2026
