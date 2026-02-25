Comunicado: Venezuela rechaza declaraciones de Trinidad y Tobago en la reunión de CARICOM

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial para rechazar las declaraciones de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, calificándolas de "injerencistas" y fuera de lugar.

Venezuela no sólo rechazó las palabras de la mandataria, sino que le recordó la historia.

El comunicado señala que la postura de Persad-Bissessar contradice los principios de integración de la CARICOM, organización que nació hace 53 años justamente en Trinidad y Tobago.

De acuerdo a lo ocurrido en la 50° Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la CARICOM, el gobierno venezolano, asegura que los ataques de la Primera Ministra no representan un consenso nacional en su propia isla y que solo sirven para "lesionar los intereses económicos" de ambos países.

Venezuela dejó claro que estas declaraciones obstaculizan el desarrollo de proyectos conjuntos (como el campo de gas Dragón), que son de beneficio mutuo para la seguridad energética de la región.

Mientras Persad-Bissessar mantenía una línea crítica, el Gobierno venezolano destacó que el resto de los líderes de la CARICOM ratificaron su compromiso con la buena vecindad y la unidad durante la apertura del encuentro.

El Ejecutivo reiteró su voluntad de trabajar con los gobiernos caribeños bajo el Derecho Internacional para mantener a la región libre de conflictos.

El texto finaliza priorizando el "sentimiento compartido de hermandad" con la mayoría de los gobiernos del Caribe, aislando diplomáticamente la postura de la mandataria trinitense.

