Secretario de Energía de EEUU explica cuál es el plan de Trump con el petróleo venezolano: declaraciones aquí

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, detalló el cambio de estrategia de la administración estadounidense hacia Venezuela. Según el funcionario, el enfoque actual prioriza la seguridad energética y la aplicación rigurosa de medidas para transformar la dinámica política y económica en la región.

Wright señaló en declaraciones para Fox Business que las políticas implementadas durante las últimas décadas no lograron una trayectoria positiva en Venezuela.

En tal sentido, el secretario explicó que la gestión actual ha optado por un enfoque distinto, subrayando la necesidad de aplicar con rigor las restricciones existentes sobre el flujo del petróleo.

El funcionario citó la visión de Donald Trump sobre el manejo de la crisis al asegurar que “el presidente simplemente piensa fuera de la caja”. Apuntó que la propuesta se centra en una vigilancia estricta de las exportaciones: “Pongamos una cuarentena, detengamos el flujo de petróleo y tal vez la dinámica cambie”.

Reactivación de refinerías y beneficios económicos

Uno de los puntos clave de la declaración fue el impacto directo en el bolsillo del ciudadano estadounidense. Wright recordó que la infraestructura de refinación de los Estados Unidos, desarrollada mayormente en las décadas de los 60 y 70, fue diseñada técnicamente para procesar crudo venezolano.

El secretario afirmó que el retorno controlado de este petróleo a las refinerías estadounidenses generará "un alivio en los costos de energía". Según sus previsiones, esta entrada de materia prima servirá para “bajar los precios del diésel, los precios del combustible para aviones, los precios de la gasolina y bajar los precios para los estadounidenses”.

Impacto en la seguridad regional

Más allá del ámbito energético, Wright vinculó la recuperación del sector petrolero con mejoras en la seguridad hemisférica. El funcionario sostuvo que el país busca una transición institucional.

La administración estadounidense proyecta que estos cambios estructurales permitan “reducir la criminalidad, reducir la migración masiva y reducir el tráfico de armas desde Venezuela”.

Wright concluyó que colocar la energía como foco central de la agenda gubernamental genera beneficios tanto económicos como sociales para la región.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube