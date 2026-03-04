Claudia Sheinbaum: 279 mexicanos regresan desde Medio Oriente tras operativo de evacuación

Suscríbete a nuestros canales

México ha logrado evacuar a 279 ciudadanos desde países de Medio Oriente afectados por la escalada bélica, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La operación incluyó a connacionales en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Catar, quienes en su mayoría viajaron por rutas terrestres hacia Egipto, Jordania y Turquía, donde el espacio aéreo se encuentra abierto.

La mandataria destacó que la acción forma parte de un esfuerzo diplomático coordinado por el gobierno mexicano para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin dar detalles sobre el estado de salud de los evacuados ni sobre cuántos connacionales permanecen aún en la región.

"279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Catar. Han salido vía terrestre en su mayoría a Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto"

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene contacto constante con los mexicanos en Medio Oriente y ha puesto a disposición números de emergencia para atender cualquier necesidad, asegurando apoyo consular durante todo el proceso.

Este operativo se realizó en un contexto de creciente tensión regional, marcado por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la respuesta militar de Teherán hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la zona, según informa EFE.

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, indicó que actualmente hay aproximadamente 7.000 mexicanos en Medio Oriente y que, hasta el momento, no se han reportado heridos ni afectaciones a su integridad física, a pesar de las dificultades para movilizarse debido a los cierres de espacios aéreos.

