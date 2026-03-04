¿Estado policial en Florida? El avance de las leyes de contrainteligencia de Ron DeSantis

Suscríbete a nuestros canales

El panorama político en Tallahassee se intensifica este miércoles 4 de marzo de 2026. Mientras el gobernador Ron DeSantis se prepara para concluir su mandato, dos proyectos de ley avanzan en la Legislatura estatal bajo una lluvia de críticas.

Las propuestas HB 1471 y HB 945 buscan otorgar facultades sin precedentes al Ejecutivo para designar "organizaciones terroristas" y crear una unidad de contrainteligencia con amplios poderes de vigilancia.

Organismos de derechos humanos y legisladores de la oposición advierten que estas normas podrían sentar las bases de un "estado policial" al permitir castigos antes de que exista un debido proceso judicial.

HB 1471: el poder de designar "Grupos Terroristas"

Este proyecto, denominado "Sistemas Jurídicos y Organizaciones Terroristas", otorgaría al Jefe de Seguridad Nacional de Florida la facultad de etiquetar a grupos domésticos o extranjeros como terroristas.

El proceso: La designación requiere una notificación por escrito al Gobernador y al Gabinete, quienes decidirían el estatus mediante voto de mayoría.

Consecuencias inmediatas: Se prohibiría el uso de fondos públicos para cualquier entidad designada.

Impacto en la educación: Cualquier estudiante que promueva a una organización bajo esta lista sería expulsado de inmediato de las escuelas públicas o universidades estatales.

Fecha clave: El comité judicial ya aprobó la medida el 26 de febrero. De ser firmada, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.

HB 945: una Unidad de Contrainteligencia Estatal

La segunda propuesta busca centralizar los esfuerzos de detección de amenazas bajo el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

El objetivo declarado es prevenir el espionaje extranjero, pero su redacción genera alarma.

Punto de conflicto: La ley define como amenaza a "una persona cuyas acciones u opiniones demostradas sean contrarias a los intereses del estado".

Críticos como la representante Michele Rayner señalan que el proyecto carece de "vallas de seguridad" o supervisión judicial clara, lo que permitiría espiar a individuos basándose únicamente en sus posturas ideológicas o críticas al gobierno de turno.

Reacciones y advertencias constitucionales

Diversas organizaciones civiles han calificado estas medidas como un ataque directo a la Primera Enmienda:

Organización Postura Argumento Principal SPLC Rechazo Permite catalogar a grupos como terroristas sin una condena penal previa. Florida For All Rechazo Acusan a la administración de construir una infraestructura de "estado policial". CAIR Florida Voto "No" Advierten que la ley podría usarse de forma discriminatoria contra escuelas y grupos musulmanes.

