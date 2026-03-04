Cinco de Mayo en Oak Cliff: la razón por la que Dallas se queda sin su desfile más esperado

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Oak Cliff, en Dallas, Texas,se enfrenta a una noticia agridulce este año. Una de sus tradiciones más queridas y vibrantes, el desfile del Cinco de Mayo, no recorrerá las calles de Jefferson Boulevard en 2026.

Los organizadores han confirmado la cancelación oficial del evento, citando desafíos financieros insuperables y la falta de apoyo gubernamental adecuado.

Falta de fondos y costos operativos: Las razones del cierre

Silvana Alonzo, la organizadora principal del evento, expresó con tristeza que la situación económica y los altos costos logísticos llevaron a esta difícil decisión.

Según declaraciones recogidas por Telemundo 39, los gastos para llevar a cabo un desfile de esta magnitud superan los $60.000, una cifra que el comité organizador no ha podido reunir este año.

El aumento en las tarifas de servicios públicos y seguridad ha sido un factor clave. Por ejemplo, Alonzo mencionó que solo el costo para cubrir los parquímetros durante el evento alcanzó los $1.800 el año pasado.

A pesar de los esfuerzos por mantener viva la tradición, la falta de una inversión significativa por parte de la ciudad de Dallas ha dejado un vacío financiero que resulta imposible de llenar para los organizadores comunitarios.

Cancelación del Cinco de Mayo: un golpe a la identidad cultural de Oak Cliff

Para los habitantes de Oak Cliff, el desfile representa mucho más que solo un evento de entretenimiento; es un verdadero símbolo de orgullo y herencia hispana.

Familias que han estado participando durante más de treinta años expresaron su tristeza al enterarse de la noticia.

En testimonios compartidos por Telemundo Dallas, residentes locales como Catalina Contreras recordaron cómo sus hijos crecieron asistiendo a este desfile, el cual ni siquiera la pandemia de 2020 pudo detener por completo en su momento.

¿Qué pasará con la celebración del Cinco de Mayo?

Aunque el desfile principal ha sido cancelado, los organizadores están animando a la comunidad a no dejar que el espíritu festivo se apague.

Se ha propuesto reemplazar el gran recorrido por una "fiesta de barrio", alentando a los negocios locales a celebrar en sus propios frentes y mantener el dinamismo comercial en Jefferson Boulevard.

La meta para el futuro es clara: buscar un "milagro financiero" o un mayor compromiso de patrocinadores y autoridades locales para que el desfile del Cinco de Mayo regrese con más fuerza en 2027.

Por ahora, Oak Cliff enfrentará un mayo más tranquilo, pero con la esperanza de recuperar pronto su celebración más emblemática.

