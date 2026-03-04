Nueva ofensiva masiva de Israel y EEUU busca neutralizar la amenaza atómica de Teherán: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Ejército de Israel, en una acción conjunta con las fuerzas de EEUU, inició este miércoles una ofensiva militar de gran escala denominada "Furia Épica".

El operativo tiene como objetivo principal desmantelar la infraestructura del régimen iraní, incluyendo sus sistemas de defensa, bases de lanzamiento de misiles y centros de mando estratégico.

La escalada bélica incluye más de 1.600 incursiones aéreas y el uso de 4.000 bombas para frenar la capacidad operativa de Teherán y sus aliados, reportó Infobae.

Desarticulación del programa de misiles y radares

El embajador israelí en EEUU, Yechiel Leiter, confirmó que la operación logró interrumpir el programa de misiles nucleares de Irán. Las fuerzas aliadas destruyeron la mayoría de las estaciones de radar en el oeste del país y desmantelaron los cuatro centros de mando clave en Teherán.

Esta pérdida de infraestructura generó un caos interno en las filas iraníes, impidiendo que los líderes envíen órdenes directas a sus unidades en el terreno.

El freno a la amenaza nuclear

Uno de los puntos más relevantes de la ofensiva fue la destrucción de un sitio estratégico donde el régimen pretendía ensamblar ojivas nucleares. De acuerdo con informes diplomáticos, Irán poseía 642 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel que les permitiría fabricar hasta 11 bombas en cuestión de una semana si alcanzaban el 90% de pureza.

La operación se ejecutó bajo la premisa de que, de haber esperado más tiempo, el lugar se habría vuelto impenetrable para un ataque convencional.

Ataques a centros de poder

El portavoz militar, Nadav Shoshani, informó que las FDI atacaron el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom, el organismo encargado de elegir al sucesor del líder supremo. Aunque los clérigos no se encontraban en el lugar, el objetivo fue desorganizar la estructura política y militar del país.

Simultáneamente, se destruyeron 300 plataformas de lanzamiento de misiles para reducir la capacidad de respuesta de lo que Israel denomina el "eje iraní".

La tensión también se extendió al Líbano, donde Hezbollah respondió lanzando cohetes hacia el centro de Israel, una zona que no había sido blanco de ataques directos en meses. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan bombardeando objetivos en los suburbios de Beirut y en zonas periféricas de la capital libanesa.

