Escándalo en D.C: aparece el "Paseo de la Vergüenza" de Epstein frente a la Casa Blanca

Suscríbete a nuestros canales

Washington D.C. tiene una intervención urbana que paraliza a transeúntes y turistas. A solo pasos de la Casa Blanca, en Farragut Square, apareció el denominado “Jeffrey Epstein Walk of Shame” (Paseo de la Vergüenza), una instalación anónima que emula las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood para señalar a figuras públicas vinculadas al fallecido financiero.

Este montaje surge en un momento de máxima tensión informativa, tras la liberación masiva de más de 3.5 millones de páginas de documentos oficiales del Departamento de Justicia.

Estrellas con códigos QR: la tecnología del escrutinio

A diferencia de un monumento tradicional, cada estrella en el pavimento incluye el rostro de Epstein y un código QR funcional. Al ser escaneados, estos dirigen a los ciudadanos a:

Documentos oficiales de la biblioteca del Departamento de Justicia .

Reportes periodísticos detallados sobre las conexiones de cada implicado.

Archivos liberados bajo la Epstein Files Transparency Act, firmada a finales de 2025.

Figuras mencionadas en el "Paseo de la Vergüenza"

La instalación no discrimina sectores, incluyendo nombres de la política, la realeza y la tecnología. Entre las estrellas visibles se encuentran:

Política y Realeza: Bill Clinton y el Príncipe Andrew Mountbatten-Windsor.

Negocios y Filantropía: Bill Gates, Les Wexner (ex CEO de Victoria's Secret), Larry Summers y Howard Lutnick.

El caso Musk: Se reportó una estrella dedicada a Elon Musk, la cual fue retirada pocas horas después de su aparición. Sin embargo, el código QR permaneció en el sitio, enlazando a correos de 2012 sobre una posible visita a la isla de Epstein.

Nota importante: La aparición en estos documentos o en esta instalación urbana no implica responsabilidad penal ni evidencia de actividad criminal por parte de los mencionados.

El contexto: la transparencia de 2026

La aparición de este "paseo" coincide con la fase final de la desclasificación de archivos. El 30 de enero de 2026 se publicaron 3 millones de páginas adicionales, lo que ha generado una nueva ola de testimonios:

Bill Clinton: Afirmó ante el Comité de Supervisión de la Cámara que "no hizo nada incorrecto".

Bill Gates: Ha ofrecido disculpas públicas a los empleados de su fundación por sus encuentros pasados con el financiero.

Les Wexner: Declaró ante el Congreso haber sido "ingenuo y confiado".

Protestas simbólicas en la capital

No es la primera vez que el caso Epstein llega a las calles de D.C. El año pasado, una estatua satírica que mostraba a Donald Trump y Jeffrey Epstein de la mano fue retirada del National Mall por agentes federales.

El "Walk of Shame" actual refuerza la presión pública por respuestas claras mientras la biblioteca digital del Departamento de Justicia continúa siendo consultada por millones de personas en todo el mundo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube