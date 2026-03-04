Conmoción en Cleveland por siniestro crimen: dos niñas halladas sin vida

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Cleveland se enfrentan a una investigación compleja tras el hallazgo de los cuerpos de dos niñas en maletas, enterradas en tumbas poco profundas en el este de la ciudad.

Peritos forenses y agentes policiales trabajan para determinar quiénes eran las menores y en qué circunstancias perdieron la vida.

Mientras tanto, el hecho ha generado preocupación entre los residentes, que demandan esclarecimiento y mayores medidas de seguridad.

Las primeras pericias indican que una de las niñas tendría entre ocho y 13 años, y la otra entre 10 y 14.

Ninguna ha sido identificada hasta el momento, y las autoridades no han detectado coincidencias con denuncias de desaparición activas en la zona.

La jefa de la policía de Cleveland, Dorothy Todd, afirmó: “No sabemos cuánto tiempo las niñas llevaban en ese lugar, pero no fue algo reciente”.

Los cuerpos se encuentran bajo la custodia de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cuyahoga, que analiza los restos en busca de pistas sobre la causa y la fecha de la muerte.

Sin sospechoso ni datos

El descubrimiento ocurrió cuando un vecino que caminaba con su perro en la intersección de East 162nd Street y Midland Avenue encontró una maleta sospechosa.

Tras la llegada de los agentes, se localizó una segunda maleta enterrada en otra fosa poco profunda, donde estaba el otro cuerpo.

Por el momento, no hay personas sospechosas ni información concreta sobre la identidad de las niñas o los responsables del crimen. Todd

solicitó apoyo ciudadano e instó a quienes tengan datos relevantes a comunicarse con la unidad de homicidios o con Crime Stoppers, donde pueden aportar información de manera anónima.

Los investigadores realizaron un operativo exhusto por ael área del encuentro pero ha sido complicado encontrar testimonios, por lo que la falata de puebas y testimonios hcae imposible que el caso avance.

Según registros de la organización estadounidense de referencia Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), Ohio reportó más de 1.000 casos de menores desaparecidos en el año 2023.

