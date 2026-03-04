Altos funcionarios de Estados Unidos que han visitado Venezuela luego del 3 de enero: listado

Suscríbete a nuestros canales

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han registrado una serie de movimientos diplomáticos desde enero de 2026.

Tras los acontecimientos políticos ocurridos a inicios de ese mes, se abrió un canal de comunicación que permitió visitas oficiales y encuentros institucionales entre representantes de ambos países.

En pocas semanas, varios altos funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas y sostuvieron contactos formales con autoridades venezolanas. Estos acercamientos abarcan áreas estratégicas como inteligencia, diplomacia, energía y seguridad regional.

John Ratcliffe

El 16 de enero se produjo la primera visita oficial de alto nivel, encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe.

El encuentro se centró en abrir canales formales de coordinación en temas de seguridad e intercambio estratégico. Esta visita sentó las bases del nuevo proceso de diálogo entre ambas naciones.

Laura Dogu

El 31 de enero arribó a Venezuela Laura Dogu como Encargada de Negocios de la misión estadounidense. Su designación representó la reactivación oficial de la representación diplomática de Washington en Caracas, suspendida desde 2019.

Con su llegada se restablecieron mecanismos institucionales para la gestión bilateral. Este paso consolidó la vía diplomática como eje principal del nuevo relacionamiento.

Chris Wright

El 11 de febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó Caracas para reunirse con autoridades del área económica. El foco principal estuvo en analizar la situación del sector petrolero venezolano.

Francis L. Donovan

El 18 de febrero llegó al país el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Durante su estadía sostuvo reuniones vinculadas a la seguridad regional y la protección de instalaciones diplomáticas.

También permitió revisar mecanismos de coordinación interinstitucional en un contexto regional complejo.

Doug Burgum

Este 4 de marzo se concretó la llegada del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum. Con esta visita, se consolidó una secuencia de encuentros oficiales en menos de tres meses.

