Sábados consulares para guatemaltecos: la lista completa de sedes y requisitos para este 7 de marzo

La red consular de Guatemala en el extranjero abrirá sus puertas en una jornada especial este sábado 7 de marzo, brindando la oportunidad a miles de connacionales de gestionar documentos esenciales sin tener que interrumpir su jornada laboral semanal.

Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), tiene como objetivo acercar los servicios básicos a aquellos que viven lejos de las sedes consulares o que enfrentan horarios complicados de lunes a viernes.

¿Qué trámites podrás realizar este sábado en el Consulado de Guatemala en EEUU?

Durante esta jornada, los consulados se enfocarán en ofrecer los servicios más solicitados.

De acuerdo con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) y los sitios oficiales de la cancillería, los guatemaltecos podrán gestionar:

Pasaportes: Captura de datos y renovación (con vigencia de 5 o 10 años).

Captura de datos y renovación (con vigencia de 5 o 10 años). DPI: Trámite del Documento Personal de Identificación a través del RENAP.

Tarjeta de Identificación Consular: Un documento de identidad esencial para gestiones locales en el extranjero.

Un documento de identidad esencial para gestiones locales en el extranjero. Registros civiles: Inscripciones de nacimiento, matrimonio y defunción.

Supervivencias y certificaciones: Documentos necesarios para trámites administrativos y de pensiones.

¿Cuáles consulados de Guatemala en EEUU participan en la jornada de este sábado?

Según el calendario oficial que se encuentra en el sitio web del MINEX (minex.gob.gt), más de 20 sedes en Estados Unidos estarán participando al mismo tiempo. Algunas de las ciudades confirmadas para el 7 de marzo son:

Costa este: Nueva York, Maryland, Providence y Filadelfia.

Nueva York, Maryland, Providence y Filadelfia. Sur y centro: Atlanta, Houston, Dallas, Miami y Lake Worth.

Atlanta, Houston, Dallas, Miami y Lake Worth. Oeste: Los Ángeles, San Francisco, Phoenix y Denver.

Norte: Chicago y Omaha.

La mayoría de las sedes tendrán un horario extendido, generalmente de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., aunque se aconseja verificar las redes sociales de cada consulado para confirmar citas o turnos por orden de llegada.

Requisitos para realizar los trámites en los sábados consulares para guatemaltecos

El Gobierno de Guatemala subraya que los interesados deben presentar su Certificado de Nacimiento emitido por el RENAP (con una vigencia no mayor a seis meses) o su DPI original.

"Los Sábados Consulares son una estrategia clave para garantizar el derecho a la identidad de nuestros hermanos en el exterior", menciona el boletín informativo del MINEX.

Para evitar estafas, las autoridades recuerdan que el sistema de citas —en los consulados que lo requieren— es completamente gratuito a través del portal oficial citas.minex.gob.gt.

Se recomienda a los usuarios llevar el monto exacto en Money Order para los pagos de aranceles consulares ($65 por pasaporte de 5 años y $100 por el de 10 años).

