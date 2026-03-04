España desmiente a Karoline Leavitt: no existe acuerdo militar con EEUU contra Irán

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de España negó categóricamente las declaraciones recientes de la Casa Blanca que aseguraban que Madrid había acordado cooperar con Estados Unidos en operaciones militares contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó como “tajantemente falsas” estas aseveraciones y reafirmó que España no ha modificado su postura respecto a la participación en acciones militares en Medio Oriente.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había indicado minutos antes que España estaba dispuesta a colaborar con el Ejército estadounidense, lo que generó confusión y reacciones inmediatas en el ámbito diplomático internacional.

"Creo que escucharon ayer el mensaje del presidente, alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas han acordado cooperar con el Ejército estadounidense"

Sin embargo, las autoridades españolas subrayaron que no existe ningún acuerdo de este tipo y que las bases de Rota y Morón no están autorizadas para operaciones ofensivas.

El presidente Pedro Sánchez había reiterado previamente que España no participará en actividades militares que considere contrarias al derecho internacional o que puedan agravar la situación en Irán.

El episodio revela un contraste en la comunicación entre Washington y Madrid, ya que mientras la Casa Blanca afirmaba un supuesto acuerdo, España reafirmaba su neutralidad y su enfoque diplomático.

